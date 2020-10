Oferta de aluguel de energia solar feita pela Aggreko para oferecer custo e economia de emissões aos clientes

LONDRES, 13 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Aggreko, o fornecedor líder mundial de serviços móveis, energia modular, controle de temperatura e energia, anuncia hoje a disponibilidade imediata de sua oferta de aluguel de energia solar. A solução de 1 MW PV está otimizada para aplicações fracas ou fora da rede e oferece a inovação de energia limpa sem compromisso financeiro ou tecnológico de longo prazo.

A Aggreko Solar Power pode ser contratada como aluguel, sem necessidade de gasto antecipado de capital. O tempo de implantação é de 3 a 4 meses, o sistema tem requisitos baixos de O&M, e se adequa bem para uso em ambientes difíceis e remotos. Os contratos podem durar a partir de 5 anos, o que dá grande flexibilidade caso as operações de negócios ou condições de mercado se modifiquem.

O novo sistema se integra sem problemas com os produtos de armazenamento de bateria e geradores térmicos da empresa. Os três recursos são gerenciados por software inteligente usando um sistema de controle. O resultado é um sistema híbrido de alto desempenho que opera com mais eficiência, usa significativamente menos combustível em combinação com geradores de reserva e tem uma pegada de CO2 muito menor.

"A Aggreko Solar Power foi projetada para facilitar a implantação tanto em termos físicos, graças à implementação relativamente rápida fora da rede, quanto financeira, sem necessidade de custos antecipados", disse Karim Wazni, Managing Director, Aggreko Microgrid and Storage Solutions. "Nosso objetivo é oferecer a gama mais ampla e mais flexível de soluções móveis e modulares, incluindo sistemas de energia renovável fora da rede como esta, como um serviço plug-and-play para necessidades de curto prazo."

Nossos painéis fotovoltaicos (PV) apresentam um sistema de monitoramento de um eixo para maximizar a produção de energia ao permitir uma curva de rendimento mais estável e previsível. Ele monitora de perto o sol enquanto se move no céu de leste a oeste. O uso de um sistema de monitoramento aumenta a quantidade de energia fornecida de 10 a 20% sem exceder a penetração de energia máxima do PV, economizando mais combustível sem comprometer a estabilidade do sistema. Ao combinar inversores de strings PV com controles em contentores, o sistema oferece ainda maior confiabilidade e resiliência com tempo reduzido de instalação.

A Aggreko Solar Power foi instalada na mina de ouro Granny Smith no oeste da Austrália. O novo sistema híbrido é alimentado por mais de 23.000 painéis solares apoiados por um sistema de baterias de 2 MW/1 MWh e pela já existente central de energia movida a gás da Aggreko, de 27 MW. A inovadora solução energética reduzirá o consumo de combustível da mina de 10 a 13% - o equivalente a retirar 2.000 carros da rua.

FONTE Aggreko

