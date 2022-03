L'entreprise de Calgary Med Plant Science Ltd. obtient une licence pour mener des activités de recherche et de développement sur les psychédéliques sur l'île caribéenne de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Le PDG de Med Plant Science, Angus Taylor, a déclaré : « Cette licence nous permet d'effectuer des recherches visant à démontrer que les composés psychédéliques sont des médicaments sûrs et efficaces. Notre objectif est de faire progresser les technologies perturbatrices et de soutenir les nouveaux centres de traitement faisant partie du secteur des psychédéliques. » M. Taylor a laissé entendre que la société a travaillé sans relâche en arrière-plan pour faire avancer sa position dans le secteur des psychédéliques, et a indiqué que le public peut s'attendre à une série d'annonces au cours des prochaines semaines. « Nous discutons actuellement avec différents partenaires qui sont, comme nous, déterminés à mettre au point des solutions médicales novatrices aux problèmes de santé mentale. Je parlerai de ces avancées au cours des prochaines semaines alors que nous continuons à faire avancer notre thèse en biotechnologie commerciale. »

L'honorable Saboto Caesar, ministre de l'Agriculture, des Forêts, de la Pêche, de la Transformation rurale, de l'Industrie et du Travail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a fait savoir qu'il soutenait la présence de l'entreprise à SVG et qu'il se réjouissait à la perspective de voir le pays se bâtir une position et un avenir favorables dans l'industrie des psychédéliques, notant qu'« une industrie médicinale moderne commence et se termine par la science ». Il a également indiqué que le paysage fertile de l'industrie des psychédéliques attirera les scientifiques, les chercheurs, les universitaires et les étudiants du monde entier. Le ministre félicite Med Plant Science Ltd. et souhaite beaucoup de succès à l'entreprise dans sa quête de s'étendre dans l'industrie des psychédéliques de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Appuyés par des données de plus en plus nombreuses, les chercheurs croient que les psychédéliques montrent un potentiel formidable en tant que nouveaux médicaments destinés à traiter de nombreux problèmes de santé mentale. Comparativement aux produits pharmaceutiques traditionnels et à la psychothérapie, les psychédéliques conduisent, dans un grand nombre de cas, à de bien meilleurs résultats pour les patients en ce qui concerne l'humeur, la concentration, les envies, la créativité et la santé mentale globale.

Med Plant Science est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments à base de substances psychédéliques. L'entreprise est autorisée à cultiver, transformer, extraire et exporter des composés psychédéliques à base de plantes et de champignons. Med Plant Science mène activement des activités de recherche et de développement portant sur les médicaments psychédéliques à action rapide qui permettent aux cliniciens de travailler avec un plus grand nombre de patients et d'obtenir de meilleurs résultats.

