Med Plant Science Ltd. mit Sitz in Calgary erhält Lizenz zur Erforschung und Entwicklung von Psychedelika auf der Karibikinsel St. Vincent und den Grenadinen

Nach Abschluss der Forschungsphase kann die Lizenz so erweitert werden, dass Med Plant Science den Zugang zu klinischen Behandlungseinrichtungen ermöglicht, die Psychedelika für psychische Erkrankungen einsetzen: PTSD, Sucht, Alkoholismus, Depression und Angstzustände. Med Plant Science freut sich auch, eine Partnerschaft mit HIVE.bio anzukündigen, einem globalen Netzwerk von Zentren der nächsten Generation für psychische Gesundheit, die sich auf psychedelisch unterstützte Psychotherapie spezialisiert haben. Diese einzigartige Partnerschaft wird die Einführung der psychedelischen Therapie von Weltklasse in SVG beschleunigen.

Angus Taylor, CEO von Med Plant Science, kommentierte: „Diese Lizenz ermöglicht es der Forschung, nachzuweisen, dass psychedelische Verbindungen sichere und wirksame Arzneimittel sind. Unser Ziel ist es, bahnbrechende Technologien voranzutreiben und neuartige Behandlungszentren im Bereich der Psychedelika zu unterstützen." Herr Taylor deutete an, dass das Unternehmen im Hintergrund hart daran gearbeitet hat, seine Positionierung im psychedelischen Bereich voranzutreiben, dass aber in den kommenden Wochen mit einer Reihe von Ankündigungen zu rechnen ist. „Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Partnern, die unser Engagement und unsere Vision teilen, innovative medizinische Lösungen für die Herausforderungen der psychischen Gesundheit zu entwickeln. Ich werde in den kommenden Wochen über diese Entwicklungen sprechen, während wir unsere Biotech-Geschäftsthese weiter vorantreiben."

Hon. Saboto Caesar, Minister für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, ländliche Transformation, Industrie und Arbeit von St. Vincent und den Grenadinen, brachte seine Unterstützung für die Präsenz des Unternehmens in SVG zum Ausdruck und äußerte seine Erwartung, dass sich das Land in der psychedelischen Industrie gut positioniert und eine Zukunft hat. Er behauptet, dass „eine moderne medizinische Industrie mit der Wissenschaft beginnt und endet" Er wies ferner darauf hin, dass die psychedelische Industrie einen fruchtbaren Boden bieten wird, der für Wissenschaftler, Forscher, Akademiker und Studenten aus der ganzen Welt attraktiv ist. Er beglückwünscht Med Plant Science Ltd. und wünscht ihnen alles Gute bei ihrem Vorhaben, an der psychedelischen Industrie in St. Vincent und den Grenadinen teilzunehmen.

Gestützt auf die zunehmenden Beweise glauben die Forscher, dass Psychedelika ein erstaunliches Potenzial als neue Medikamente zur Behandlung vieler psychischer Erkrankungen haben. Häufig verbessern sich die Ergebnisse der Patienten im Vergleich zu herkömmlichen Arzneimitteln und/oder Psychotherapien erheblich, was Stimmung, Konzentration, Verlangen, Kreativität und allgemeine geistige Gesundheit betrifft.

Med Plant Science ist ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten auf der Grundlage psychedelischer Substanzen konzentriert. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz für den Anbau, die Verarbeitung, die Extraktion und den Export psychedelischer Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen. Med Plant Science ist aktiv an der Erforschung und Entwicklung von schnell wirkenden psychedelischen Medikamenten beteiligt, die es Klinikern ermöglichen, mit mehr Patienten zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

