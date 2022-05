L'entreprise LDC obtient la première certification ISCC PLUS de l'industrie du noir de carbone en Corée du Sud

ISCC PLUS est un système de certification international qui respecte les directives de l'Union européenne sur les énergies renouvelables en évaluant et en attestant du respect de l'environnement et de la durabilité des matériaux et des procédés de fabrication d'un produit.

Soutenue par plus de 130 fabricants de matériaux écologiques, d'ONG et d'instituts de recherche à travers le monde, cette écocertification est considérée comme la plus crédible de l'industrie. Cette certification ne peut être obtenue qu'en évaluant strictement si un produit respecte l'environnement, de la matière première à la fabrication jusqu'au produit final et à sa vente.

Depuis 2017, LDC est la seule entreprise en Corée à produire et fournir du GCB (noir de carbone écologique), « Noir de carbone récupéré (rCB) », à base de pneus usagés de Corée.

Après la collecte et le broyage des pneus usagés, LDC produit du rCB par pyrolyse, raffinage et traitement, et prend les devants dans la mise en œuvre d'une économie circulaire transparente par une série de processus où les matériaux transformés sont fournis aux fabricants de pneus qui les utilisent comme matières premières.

LDC a créé le GCB, un rCB qui répond aux exigences de qualité strictes exigées par les fabricants de pneus, et a été choisi comme l'une des 100 Entreprises les plus prometteuses du Green New Deal et des 1000 Entreprises nationales innovantes. Le volume des ventes est passé de 1 000 tonnes en 2020 à 1 200 tonnes en 2021, et cette année, les ventes devraient augmenter de plus de 4 000 tonnes, marquant une croissance constante.

Avec la certification ISCC PLUS, LDC est reconnue comme entreprise écologique pour ses efforts dans le respect des normes mondiales.

Hwang Yong-kyung, PDG de LDC, a déclaré : « Nous avons réduit les émissions de dioxyde de carbone et l'utilisation des ressources en pétrole brut pour un avenir durable, et nous fabriquons des matières premières recyclées qui résolvent les problèmes environnementaux causés par les pneus usagés. »

Le PDG a annoncé : « Avec la certification ISCC Plus, nous allons élargir notre capacité de production de 9 000 tonnes à 34 000 tonnes d'ici à 2025 en accroissant les ventes en Corée et à l'exportation pour devenir la première entreprise mondiale écologique de rCB. »

