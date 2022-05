LDC adquiere la certificación "ISCC PLUS" por primera vez en la industria del negro de humo de Corea del Sur

Al cumplir con las normas mundiales, se espera que la empresa aumente sus negocios tanto a nivel nacional como en el extranjero

SEÚL, Corea del Sur, 3 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- LDC Co., Ltd., una empresa de tratamiento de residuos y reciclaje de materias primas, anunció el 23 de marzo que había adquirido la Certificación ISCC PLUS, el sistema internacional de certificación de materiales ecológicos, por primera vez en la industria del negro de humo de Corea.

ISCC PLUS es un sistema de certificación internacional que cumple las directivas de la Unión Europea sobre energías renovables al evaluar y certificar la ecología y la sostenibilidad de los materiales y los procesos de producción de un producto.