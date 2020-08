L'étude MINDACT montre que MammaPrint® permet une réduction globale des coûts des soins de santé

L'analyse a été publiée dans l'European Journal of Cancer

L'utilisation du test génétique MammaPrint aux côtés de l'évaluation clinique est plus rentable que la seule évaluation clinique

IRVINE, Californie, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc ., un leader mondial de l'oncologie de précision relative au cancer du sein, a annoncé la publication d'analyses de coûts impliquant plusieurs pays et issues d'un essai pivot, MINDACT, dans l'European Journal of Cancer. Cet essai montre que les stratégies de chimiothérapie adjuvante guidées par MammaPrint® permettent de réduire les coûts des soins de santé dans cinq des six pays évalués. L'analyse du risque de récidive basée sur 70 gènes s'est révélée rentable dans les six pays.

L'analyse complète, intitulée « Analyse coût-efficacité de la signature basée sur 70 gènes par rapport à l'évaluation clinique du cancer du sein, d'après un essai contrôlé, avec répartition aléatoire », est disponible ici .

Lorsque l'on a utilisé MammaPrint pour guider en toute sécurité la désescalade chimiothérapique chez les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2 à haut risque clinique, une réduction annuelle des coûts des soins de santé a été constatée aux États-Unis (-244 millions d'USD), en Belgique (-4,2 millions d'euros), en France (-24,7 millions d'euros), en Allemagne (-45,1 millions d'euros) et aux Pays-Bas (-12,7 millions d'euros).

« Depuis la publication de sa première analyse de données sur cinq ans en 2016, l'étude MINDACT a continué de démontrer l'utilité clinique de MammaPrint », a déclaré Bastiaan van der Baan, le Directeur du développement clinique et commercial d'Agendia. « L'étude donne un aperçu et des preuves supplémentaires de la valeur globale du test, allégeant le fardeau des systèmes de santé à travers le monde. Il est encourageant de constater que MammaPrint permet non seulement d'éviter à un patient de subir la toxicité de la chimiothérapie, mais aussi d'épargner aux systèmes de santé les dépenses y afférentes. »

Grâce à la collection croissante de résultats de l'essai MINDACT, parrainé par l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC), Agendia fournit aux patients et à leurs médecins les données dont ils ont besoin pour prendre les décisions les plus éclairées et adaptées en matière de traitement du cancer du sein. Par rapport à l'évaluation clinique prise indépendamment, les informations supplémentaires fournies par MammaPrint donnent les moyens aux médecins de procéder à une désescalade thérapeutique, tout en permettant aux principaux systèmes de santé du monde entier de réaliser d'importantes économies.

À propos de l'essai MINDACT

MammaPrint, le test de risque de récidive basé sur 70 gènes destiné aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, repose sur des preuves cliniques de niveau 1A de MINDACT, un essai pivot parrainé par EORTC (EORTC-10041/BIG3-04). L'étude a montré que les patientes à haut risque clinique ayant obtenu un résultat « risque faible » de MammaPrint pouvaient entamer une désescalade thérapeutique et se passer de chimiothérapie. Les données de suivi à long terme de MINDACT, présentées lors de la réunion annuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), ont confirmé et prolongé les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine en 2016.

MINDACT a recruté 6 693 patientes atteintes d'un cancer du sein dans le cadre de son étude. Après analyse du suivi sur cinq ans, l'essai a montré que l'analyse des tumeurs et leur reclassification par la signature d'expression basée sur 70 gènes MammaPrint permettait de réduire de 46 pour cent le recours à la chimiothérapie chez les patientes à haut risque clinique reclassifiées « risque faible » par le test génétique. Les données de suivi sur neuf ans seront publiées en détail à l'automne 2020 et permettront de valider MINDACT en tant qu'étude de désescalade positive de la chimiothérapie, mais aussi de démontrer l'utilité clinique de MammaPrint pour évaluer la nécessité d'une chimiothérapie d'une patiente atteinte d'un cancer du sein.

Les informations sur l'essai sont disponibles ici .

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise d'oncologie de précision ayant pour vocation d'apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont elles/ils ont besoin pour prendre les décisions les plus efficaces sur l'ensemble du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par les données cliniques les plus probantes et concrètes, fournissant des informations exhaustives sur les génomes et pouvant être utilisées pour identifier le meilleur traitement du cancer du sein possible pour chaque patiente.

MammaPrint®, le test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, est le seul test de ce type approuvé par la FDA et étayé par des données prospectives sur les résultats, évaluées par des pairs, et figurant dans les directives de traitement aux échelons national et international. BluePrint®, le test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, est le seul test commercialisé évaluant la biologie sous-jacente d'une tumeur et permettant de déterminer ce qui stimule sa croissance. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires.

En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches de rupture, tout en constituant une collection de données aidant à traiter le cancer du sein, Agendia entend améliorer les résultats des patients et soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à chaque étape, du diagnostic initial à la guérison complète.

Les tests d'Agendia peuvent être commandés sur des microbiopsies ou des échantillons chirurgicaux, les résultats étant obtenus en seulement 5 à 7 jours pour éclairer les décisions de traitement préopératoire et postopératoire. Pour de plus amples informations sur nos tests et essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com

