L'Europe est-elle prête pour la révolution ESG ?

LONDRES, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de SaaS Clearwater Analytics et la société de conseil mondiale Sionic ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude conjointe à l'échelle européenne visant à déterminer dans quelle mesure le secteur européen de la gestion d'actifs est prêt pour les initiatives de transparence du règlement sur la divulgation financière durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) et de l'ESG (environnement, social et gouvernance).

Le rapport est basé sur une enquête menée en mars-avril 2021 auprès de 21 gestionnaires d'actifs européens et de 14 propriétaires d'actifs, dont des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Il examine en détail l'état actuel de préparation à la réglementation, les changements nécessaires aux opérations des entreprises et aux technologies de soutien, ainsi que les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de disponibilité et de normalisation des données.

Les principaux résultats montrent que :

Propriétaires et gestionnaires d'actifs - les rapports sont essentiels

Les principaux domaines d'intérêt ESG des propriétaires d'actifs sont les suivants :

Rapports des gestionnaires - 72 % de ceux qui reçoivent des rapports liés à l'ESG de la part des gestionnaires préféreraient standardiser les rapports entre les gestionnaires. Seuls 18 % sont actuellement en mesure de le faire.

Évaluation et surveillance des gestionnaires - 50 % de l'échantillon dispose de politiques d'exclusion spécifiques à l'ESG, dont 64 % surveillent ces restrictions manuellement, avec une préférence pour l'automatisation lorsque cela est possible.

Rapports internes - si 79 % des entreprises intègrent des informations liées à l'ESG dans les rapports du conseil d'administration, par exemple en ce qui concerne l'empreinte carbone, cette démarche n'en est qu'à ses débuts et sera amenée à évoluer et à mûrir au fil du temps.

Les gestionnaires d'actifs se concentrent sur :

80 % sur l'analyse du front office.

Rapport des clients - 90 % doivent se conformer au SFDR et seulement 14 % ont identifié une source de données appropriée pour les indicateurs.

Conformité et contrôle - un tiers d'entre eux intègrent largement les limites ESG dans leurs contrôles et 47 % prévoient d'améliorer ce domaine.

Les Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable ( UN PRI ) et la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sont les initiatives qui ont suscité le plus d'intérêt, 85 % des gestionnaires d'actifs envisageant de traiter conjointement les PRI et la TCFD.

Les données sont essentielles

Les données constituent le plus grand défi pour les deux types d'entreprises - la couverture, la cohérence et la comparabilité étant les problèmes les plus cités.

Les fournisseurs de données externes deviennent de plus en plus essentiels. 95 % des gestionnaires d'actifs ont au moins un abonnement, en moyenne cinq, et 60 % d'entre eux ont l'intention d'augmenter ce nombre au cours de l'année à venir.

Les propriétaires d'actifs souscrivent à moins d'abonnements, la moitié d'entre eux n'en souscrivant aucun et la moyenne étant d'un seul, mais 43 % d'entre eux ont déclaré vouloir augmenter le nombre d'abonnements.

Tous les gestionnaires d'actifs créent leurs propres données ESG, plus de 75 % d'entre eux créant à la fois des scores et des données sur l'engagement des entreprises, tandis que 42 % des propriétaires ne produisent aucune donnée ESG interne.

Robert Keller , CFA, chef de produit, gestion des investissements chez Clearwater Analytics commente :

« Il est clair que les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs apportent activement des améliorations significatives à leur modèle opérationnel pour soutenir les activités d'investissement durable. Mais nous pensons que l'afflux croissant de fonds dans les produits liés à l'ESG et l'intérêt croissant des régulateurs signifient que ce n'est que le début d'un tsunami de changement. »

Clare Vincent-Silk , auteur principal du rapport et partenaire chez Sionic, ajoute : « L'investissement durable accroît les défis auxquels sont confrontées les fonctions de données qui traitent des ensembles de données ESG disparates et incomplètes, utilisées pour la modélisation interne, les contrôles d'exclusion et les rapports. Les entreprises doivent mettre en place un modèle opérationnel efficace et efficient, en veillant à ce que leurs plates-formes technologiques et de données offrent la flexibilité et l'échelle nécessaires pour faire face à ce type d'activité d'investissement en pleine évolution, tout en offrant une expérience client interne ou externe améliorée. »

