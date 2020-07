L'hôtel Mark classé « Hôtel urbain no 1 aux E.-U. » et « Hôtel no 1 à New York » au palmarès Travel + Leisure 2020 des meilleurs hôtels du monde

« Nous sommes doublement honorés de recevoir deux prix importants, à savoir celui du meilleur hôtel de New York et celui du meilleur hôtel urbain des Etats-Unis et de figurer ainsi dans le palmarès Travel + Leisure 2020 des meilleurs hôtels du monde. Le Mark est le fruit des efforts incessants de nombreuses personnes à l'esprit particulièrement créatif et du travail quotidien de notre personnel professionnel, dévoué et extrêmement attentionné », a déclaré Izak Senbahar, qui a ajouté : « Nous tenons tout particulièrement à remercier Jacques Grange et les nombreux artistes et artisans qui, sous la direction de Pierre Passebon, nous ont aidés à concevoir et à créer cet hôtel intemporel et emblématique. Notre équipe de direction, notre équipe artistique, notre personnel et nos collaborateurs, dont le chef étoilé Jean-Georges Vongerichten, l'entrepreneur en beauté Frédéric Fekkai et le maître parfumeur Frédéric Malle, sont la raison même de notre succès. »