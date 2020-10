L'IA présente une valeur ajoutée dans le processus de souscription d'assurance, révèle un récent projet pilote entre Lunit et Cathay Financial Innovation Lab

- La preuve de concept révèle que l'IA peut réduire massivement le fardeau que représente la lecture de clichés dans le processus de souscription, qui nécessite l'examen de 30 000 radiographies pulmonaires chaque année

SÉOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Un récent projet pilote mené par Lunit, une société sud-coréenne spécialisée dans l'utilisation de l''intelligence artificielle en médecine, et Cathay Life Insurance, l'une des plus grandes sociétés d'assurance taïwanaises, révèle que l'intelligence artificielle peut aider le processus de souscription actuel à être plus précis et plus efficace.

La compagnie d'assurance, qui examine 30 000 clichés de radiographies pulmonaires, acceptés chaque année dans le cadre des exigences des nouveaux contrats d'assurance, a déployé Lunit INSIGHT CXR afin d'évaluer l'impact de l'IA dans le processus d'examen. Lunit INSIGHT CXR est un logiciel d'IA développé par Lunit qui détecte les anomalies via les clichés de radiographie du thorax.

Pour l'évaluation, près de 200 clichés de radiographie du thorax ont été utilisés comme échantillons pour vérifier les performances de l'IA. Ces cas ont été examinés en interne par les médecins de Cathay Life pour valider l'exactitude de l'algorithme. Les résultats ont montré que le taux de détection de l'IA pour les cas positifs (sensibilité) était de 83 % et pour les cas négatifs (spécificité), de 92 %, avec une précision globale de 90 %.

Selon les médecins qui ont participé à la validation, l'IA a joué un rôle important car elle a permis de réduire le temps consacré à la lecture globale des radiographies pulmonaires. Dans le flux de travail actuel des médecins, les radiographies pulmonaires à examiner sont présentées sur CD, que les médecins insèrent manuellement dans un lecteur pour lire le cliché. Ils rédigent ensuite, toujours manuellement, un rapport d'interprétation qui est joint au CD.

« L'introduction de l'IA et du système d'interprétation numérique peut réduire considérablement notre temps de travail », a déclaré Tzu-Ling, Ke, vice-président senior du service de souscription, Cathay Life Insurance. « Le processus complet d'interprétation-accès aux données, lecture, rédaction du rapport-prend habituellement plusieurs minutes, et nous pouvons économiser 90 % du temps de lecture avec l'IA et le système numérique. »

« Nous sommes ravis d'apprendre que notre IA peut être utile non seulement dans les hôpitaux mais également pour améliorer les services des compagnies d'assurance », a déclaré Brandon Suh, PDG de Lunit. « Les gens vont normalement à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, ce qui signifie en général qu'ils ont présenté des symptômes et que la maladie est déjà en cours. Si nous pouvons trouver plus de patients à un stade plus précoce, sans symptômes, les chances de survie augmentent considérablement. »

Le projet faisait partie du « Cathay Financial Innovation Lab Program » lancé l'an dernier par Cathay Financial Holdings. Neuf start-ups internationales ont été recrutées via ce programme en vue de coopérer avec les filiales de Cathay Financial Holdings pour la mise en œuvre d'une preuve de concept de six services financiers innovants.

« Le projet a montré que Lunit INSIGHT CXR, le logiciel d'IA pour l'analyse des clichés de radiographie pulmonaire, a détecté des anomalies au niveau pulmonaire avec une précision de 90 % et a également détecté avec succès de petits nodules, ainsi que la fibrose pulmonaire, qui ne sont pas faciles à distinguer », a déclaré Tzu-Ling, Ke, vice-président senior du service de souscription, Cathay Life Insurance. « Cela permet à Cathay Life Insurance d'évaluer avec précision l'état de santé de l'assuré, avec un diagnostic amélioré de la maladie potentielle avant la souscription. »

Cathay Life Insurance a souligné qu'elle évaluera activement l'adoption de la technologie de l'IA pour faciliter le diagnostic, ce qui devrait permettre d'économiser du temps de lecture et d'améliorer l'efficacité de la souscription grâce à des technologies innovantes, axées sur les données.

