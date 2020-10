- La IA ha añadido valor al proceso de suscripción de seguros, revela un proyecto piloto reciente entre Lunit y Cathay Financial Innovation Lab

- La prueba de concepto revela que la IA puede reducir masivamente la carga de lectura en el proceso de suscripción, que requiere la revisión de 30.000 rayos x de tórax anualmente

SEÚL, Corea del sur, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Un reciente proyecto piloto dirigido por una compañía de IA médica surcoreana, Lunit, y una de las mayores compañías de seguros taiwanesas, Cathay Life Insurance, revela que la IA puede ayudar al actual proceso de suscripción a ser más preciso y eficiente.

La compañía de seguros, que revisa 30.000 imágenes de rayos X de tórax aceptadas anualmente como parte de los requisitos de los nuevos contratos de seguros, desplegó Lunit INSIGHT CXR para evaluar el impacto de la IA en el proceso de revisión. Lunit INSIGHT CXR es un software de IA desarrollado por Lunit que detecta hallazgos anormales a través de imágenes de rayos X de tórax.

Para la evaluación, casi 200 imágenes de rayos de tórax X se utilizaron como muestras para verificar el rendimiento de la IA. Estos casos se revisaron internamente por los doctores de Cathay Life para validar la precisión del algoritmo. Los resultados mostraron que la tasa de detección de la IA para casos positivos (sensibilidad) fue del 83% y para casos negativos (especificidad) fue del 92%, con una precisión general del 90%.

Según los doctores que participaron en la validación, la IA ofreció un gran valor para reducir el tiempo dedicado a la lectura general de los rayos X de tórax. En el actual flujo de trabajo de los doctores, los rayos X del tórax que deben revisarse llegan en CD, que los doctores insertan manualmente para leer la imagen médico, y luego, escriben de nuevo manualmente un informe de interpretación que se empaqueta con el CD.

"La introducción de la IA y el sistema de interpretación digital puede reducir enormemente nuestro tiempo de trabajo", dijo Tzu-Ling, Ke, vicepresidente sénior del Departamento de Suscripción de Cathay Life Insurance. "Todo el proceso de interpretación –acceso a los datos, la lectura, la escritura del informe- lleva varios minutos y podemos ahorrar el 90% del tiempo de lectura con la IA y el sistema digital".

"Estamos encantados de escuchar que nuestra IA puede ser de ayuda no solo en entornos hospitalarios, sino para mejorar los servicios de las compañías de seguros", dijo Brandon Suh, consejero delegado de Lunit. "Las personas suelen ir a hospitales cuando están enfermas, lo que significa que ha habido síntomas y que la enfermedad ya está en progreso. Si detectamos más pacientes en fases anteriores, sin síntomas, la posibilidad de supervivencia aumenta drásticamente".

El proyecto fue parte del "Cathay Financial Innovation Lab Program" lanzado por Cathay Financial Holdings el año pasado, del que nueve compañías emergentes internacionales fueron reclutadas para cooperar con las filiales de Cathay Financial Holdings para una prueba de concepto de seis servicios financieros innovadores.

"El proyecto mostró que Lunit INSIGHT CXR, el software de IA para el análisis de imágenes de rayos X de tórax, detectó enfermedades pulmonares anormales con una precisión del 90% y también detectó con éxito nódulos pequeños y fibrosis pulmonares que no son fáciles de distinguir", dijo Tzu-Ling, Ke, vicepresidente sénior del Departamento de Suscripción, Cathay Life Insurance. "Esto ayuda a Cathay Life Insurance a evaluar con precisión la condición médica de los asegurados, con un diagnóstico mejorado de la enfermedad potencial antes de la suscripción".

Cathay Life Insurance señaló que evaluará activamente la adopción de la tecnología IA para ayudar al diagnóstico, que se espera que ahorre tiempo de lectura y mejore la efectividad de la suscripción a través de tecnologías innovadoras y basadas en datos.

