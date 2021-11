L'IA Transpara® Breast Care aidera les radiologues du Danemark à réduire le retard dans le dépistage dû au Covid

Au Danemark, des radiologues spécialisés dans le cancer du sein font œuvre de pionniers en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour aider à résorber le retard pris dans le dépistage en raison du Covid et de la pénurie de collègues.

NIJMEGEN, Pays-Bas, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le programme de dépistage du cancer du sein de la région de Copenhague, la plus grande région du Danemark, installe Transpara Breast Care AI de ScreenPoint Medical pour aider à évaluer les mammographies de 80 000 femmes chaque année.

Le Danemark, comme beaucoup d'autres pays, connaît une pénurie de radiologues spécialisés dans le domaine du cancer du sein. Combinée aux retards du Covid, cette situation a empêché les patients de recevoir leurs résultats dans le délai normal de deux semaines.

Les médecins de la région de Copenhague testent l'IA Transpara depuis un an.

Transpara évalue chaque mammographie (deux pour chaque patiente) et établit un score de risque de un à dix. Un score élevé indique un risque élevé de présence d'un cancer. Les mammographies sont généralement lues par deux radiologues, mais l'utilisation de l'IA pour identifier les patients à faible risque permet à un radiologue de se concentrer sur les patients à haut risque.

C'est la première fois que l'IA est acceptée dans un programme national de dépistage du cancer du sein en Europe. La région de Copenhague souhaite utiliser l'IA pour réduire la charge de travail d'environ 25 % en éliminant la nécessité d'une double lecture des examens à très faible risque.

Le professeur Nico Karssemeijer, directeur général de ScreenPoint Medical, qui a développé l'IA Transpara, a déclaré que l'intégration de l'IA Transpara au programme de dépistage public de Copenhague était une première en Europe.

« Avec une pénurie de radiologues spécialistes du sein dans le monde et un nombre croissant de cancers, ainsi que les retards causés par le Covid, l'utilisation de l'IA Transpara fournit non seulement une "deuxième paire d'yeux" mais aussi une aide à la décision pour les radiologues. Cela les aide à fournir un niveau de soins de classe mondiale dont chaque femme a besoin et qu'elle mérite. »

Le principal distributeur d'IA en Scandinavie, Human Bytes ApS, a analysé les problèmes auxquels est confronté le programme de dépistage et a identifié Transpara de ScreenPoint Medical comme l'outil d'IA le plus approprié pour la région de Copenhague.

Ulrik Rokkedal Therkildsen, directeur du partenariat chez Human Bytes, a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre le système d'IA Transpara, leader mondial et cliniquement éprouvé, au service du programme de dépistage du cancer du sein de Copenhague. Transpara permet de réduire la charge de travail en toute sécurité et de détecter les cancers plus rapidement et plus tôt, en toute confiance. »

