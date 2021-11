Transpara® Breast Care AI ayuda a los radiólogos de Dinamarca a reducir el retraso en el cribado por Covid

Los radiólogos de mama de Dinamarca son pioneros en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a reducir el retraso en el cribado causado por la Covid y la escasez de colegas.

NIJMEGEN, Países Bajos, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Breast Screening Programme de la región de Copenhague, la mayor de Dinamarca, está instalando Transpara Breast Care AI de ScreenPoint Medical para ayudar a evaluar las mamografías de 80.000 mujeres cada año.

En Dinamarca, al igual que en muchos otros países, hay escasez de radiólogos especializados en mama, lo que, combinado con los retrasos de Covid, ha impedido que las pacientes reciban los resultados en el plazo normal de dos semanas.

Los médicos de la región de Copenhague llevan un año probando Transpara AI.

Transpara evalúa cada mamografía (dos por cada paciente) y genera una puntuación de riesgo de uno a diez. Una puntuación alta indica un riesgo elevado de cáncer. Las mamografías suelen ser leídas por dos radiólogos, pero el uso de la IA para identificar las de bajo riesgo permite a un radiólogo concentrarse en las de alto riesgo.

El profesor Nico Karssemeijer, consejero delegado de ScreenPoint Medical, que ha desarrollado Transpara AI, ha declarado que la integración de Transpara AI en el programa de cribado público de Copenhague es una primicia en Europa.

"Con la escasez de radiólogos de mama en todo el mundo y el aumento del número de cánceres, así como los retrasos causados por la Covid, el uso de Transpara AI proporciona no sólo un "segundo par de ojos", sino también apoyo a la toma de decisiones para los radiólogos. Les ayuda a proporcionar un nivel de atención de primera clase que todas las mujeres necesitan y merecen".

El principal distribuidor de IA en Escandinavia, Human Bytes ApS, analizó los problemas a los que se enfrentaba el programa de cribado e identificó Transpara de ScreenPoint Medical como la herramienta de IA más adecuada para la región de Copenhague.

Ulrik Rokkedal Therkildsen, Director de Asociaciones de Human Bytes, dijo: "Estamos encantados de traer este sistema de Transpara AI, líder mundial y clínicamente probado, para trabajar con el Breast Screening Programme de Copenhague. Transpara permite reducir de forma segura la carga de trabajo y puede detectar los cánceres de forma más rápida y temprana y con confianza. "

