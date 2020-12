L'île de Yas à Abou Dabi honore les travailleurs de première ligne avec style lors du Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi 2020

Pendant trois jours, 600 laissez-passer pour la course de F1 ont été délivrés aux travailleurs de première ligne et à leurs familles afin qu'ils puissent assister à la compétition en direct sur l'île, tandis qu'Etihad Airways a effectué son époustouflant défilé aérien sur le circuit dans le cadre de la célébration globale.

Démontrant l'éternel remerciement de Yas Island aux héros de la ligne de front, la colline d'Abu Dhabi du circuit de Yas Marina a été rebaptisée « Frontline Heroes Hill » (Colline des héros en première ligne). En signe de remerciement et de respect, les incroyables héros des EAU et leurs familles ont reçu des laissez-passer exclusifs pour choisir et profiter de l'un des parcs à thème de l'île de Yas qui battent tous les records, comme Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld et Warner Bros. World Abu Dhabi.

Reycel Tanate, infirmière du NMC Royal Hospital originaire des Philippines et responsable du management de 118 infirmières dans 26 cliniques différentes, a déclaré : « Ma famille et moi étions très heureux de nous rendre sur l'île de Yas pour assister aux courses de F1 et découvrir le parc Ferrari World Abu Dhabi, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de passer du temps ensemble. »

Kiran Kumar Karri, directeur des opérations de la structure hospitalière NMC Royal Hospital d'origine indienne et responsable des opérations dans trois hôpitaux, a déclaré : « L'année a été difficile pour nous tous, et ma famille et moi ne nous attendions pas à cela. Nous sommes tellement reconnaissants à l'île de Yas de nous avoir donné l'occasion d'assister aux courses palpitantes et de profiter de l'un des parcs d'attractions primés de l'île. Nous nous sommes sentis comme des célébrités. »

Les parcs à thème primés de l'île de Yas (Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi et CLYMB™ Abu Dhabi) mais également le circuit Yas Marina, le centre commercial Yas Mall, le Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Yas Island, le Crowne Plaza Abu Dhabi - Yas Island, le Yas Island Rotana et le W Abu Dhabi – Yas Island, ont tous été éclairés en bleu pendant toute la durée du Grand Prix d'Abou Dabi afin de signaler au monde entier la reconnaissance de l'île envers les travailleurs de première ligne.

L'île de Yas à Abou Dabi. L'île de Yas (www.yasisland.ae ) est l'une des destinations de loisirs et de divertissement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle est située sur la côte dorée d'Abou Dabi, à seulement 20 minutes du centre-ville d'Abou Dabi et à 50 minutes de Dubaï. L'île de Yas offre aux vacanciers un mélange varié de loisirs et de divertissements primés, allant de parcs à thème uniques en leur genre, de magasins de classe mondiale et de superbes restaurants, à un parcours de golf « links », des sports nautiques et automobiles passionnants, ainsi que les événements musicaux et familiaux les plus agréables... le tout concentré dans les 25 km2 de l'île. Aujourd'hui, l'île de Yas abrite les parcs à thème primés Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, l'attraction qui bat tous les records CLYMB™ Abu Dhabi, le circuit de Yas Marina (qui accueille le GRAND PRIXTM DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI), Yas Marina, le parcours de golf « links », ainsi que le plus grand centre commercial d'Abou Dabi, plus de 160 restaurants, sept hôtels et des salles de concert intérieures et extérieures. Tout cela complété par une gamme de services aux visiteurs qui relient toutes les attractions entre elles.

