Yas Island Abu Dhabi ehrt Frontarbeiter stilvoll beim Formel 1 Grand Prix 2020 von Etihad Airways Abu Dhabi

Sechshundert Passierscheine für das F1-Rennen wurden im Laufe von drei Tagen an die Frontarbeiter und ihre Familien ausgegeben, um das Geschehen auf der Insel live mitzuerleben, während Etihad Airways als Teil der Gesamtfeier seinen atemberaubenden Vorbeiflug an der Rennstrecke vorführte.

Um den Helden an vorderster Front ihren ewigen Dank auszudrücken, wurde Abu Dhabi Hill im Yas Marinas Circuit in „Frontline Heroes Hill" umbenannt. Als weiteres Zeichen des Dankes und Respekts erhielten die großartigen Helden der VAE und ihre Familien exklusive Eintrittskarten, mit denen sie einen der rekordverdächtigen Themenparks von Yas Island, darunter Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld und Warner Bros., besuchen können.

Reycel Tanate, eine Krankenschwester des NMC Royal Hospital auf den Philippinen, die für die Betreuung von 118 Krankenschwestern in 26 verschiedenen Kliniken zuständig ist, kommentierte ihre Erfahrung wie folgt: „Meine Familie und ich haben uns so gefreut, die Insel Yas zu besuchen, um die F1-Rennen zu sehen und die Ferrari World Abu Dhabi zu erleben, und wir sind dankbar dafür, dass wir hier eine tolle gemeinsame Zeit genießen durften."

Ebenfalls anwesend war Kiran Kumar Karri, ein Betriebsleiter des NMC Royal Hospital Facility Operations Manager aus Indien, der den Betrieb von drei Krankenhäusern leitet. Er sagte: „Es war ein hartes Jahr für uns alle, und meine Familie und ich hatten dies nicht erwartet. Wir sind Yas Island so dankbar dafür, dass wir die spannenden Rennen verfolgen und einen der preisgekrönten Freizeitparks von Yas Island besuchen konnten. Wir fühlten uns regelrecht wie Prominente."

Die preisgekrönten Themenparks der Destination Yas Island, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi und CLYMB ™ Abu Dhabi sowie Yas Marina Circuit, Yas Mall, Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Yas Island, Crowne Plaza Abu Dhabi - Yas Island, Yas Island Rotana und W Abu Dhabi - Yas Island wurden für die Dauer des Großen Preises von Abu Dhabi blau angestrahlt.

Informationen zu Yas Island, Abu Dhabi:

Yas Island in Abu Dhabi. Yas Island (www.yasisland.ae) ist eines der am schnellsten wachsenden Freizeit- und Unterhaltungsziele der Welt und liegt an den goldenen Ufern von Abu Dhabi - nur 20 Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis und 50 Minuten von Dubai entfernt. Yas Island bietet Urlaubern eine vielfältige Mischung aus preisgekrönten Freizeit- und Unterhaltungserlebnissen, von einzigartigen Themenparks, Einkaufsmöglichkeiten der Spitzenklasse und hervorragenden Restaurants bis hin zu einem Links-Golfplatz, aufregenden Wasser- und Motorsportarten und unterhaltsamen Musik- und Familienveranstaltungen... und das alles auf einer 25 Quadratkilometer großen Insel. Heute ist Yas Island die Heimat der preisgekrönten Themenparks Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, des rekordverdächtigen CLYMB ™️ Abu Dhabi, des Yas Marina Circuit (Heimat des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXTM), Yas Marina, des Golfplatzes Yas Links sowie von Abu Dhabis größtem Einkaufszentrum, mehr als 160 gastronomischen Einrichtungen, sieben Hotels und mehreren Innen- und Außenkonzertstätten. All dies wird durch eine Reihe von Besucherdiensten ergänzt, die alle Attraktionen miteinander verbinden.

