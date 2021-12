L'Impact Team 2050, un partenariat international avec les jeunes pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, a été lancé lors de la Global Impact Conference (Conférence mondiale sur l'impact)

MOSCOU, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le directeur général de ROSATOM, M. Alexey Likhachev, a annoncé la création d'un conseil consultatif de la jeunesse lors de la Global Impact Conference 2021, un événement d'étude de cas qui a rassemblé des innovateurs, des experts de premier plan d'entreprises mondiales, d'organisations internationales et à but non lucratif pour réaliser les Objectifs de développement durable de l'ONU.

« Pour moi, l'un des principaux thèmes de la Global Impact Conference était le rôle des jeunes dans la transformation durable du monde », a déclaré Alexey Likhachev. « Malgré leur jeune âge, les jeunes d'aujourd'hui sont vigoureux, toujours prêts à prendre des responsabilités et à rechercher activement des solutions aux défis internationaux. Pour nous, il est crucial d'établir des partenariats avec de jeunes visionnaires. [...] Nous entendons la voix des jeunes et comprenons leurs besoins. Cela signifie que nous sommes ouverts au dialogue et désireux de travailler ensemble sur notre stratégie mondiale et d'avoir un impact commun sur l'avenir. Par conséquent, je pense que la création d'un conseil international de la jeunesse, l'Impact Team 2050, est une résolution judicieuse et opportune de cette conférence. Je suis convaincu que notre partenariat mondial avec la jeune génération deviendra une force motrice de changement positif dans le monde entier ! »

L'Impact Team 2050 présentera sa vision de l'avenir pour l'agenda écologique, encouragera et favorisera les solutions durables proposées par les jeunes du monde entier et préparera des recommandations pour que le marché du travail soit mieux adapté aux besoins des jeunes.

Pour l'Impact Team 2050, la confiance mutuelle entre la jeune génération et les dirigeants de Rosatom deviendra le pilier de leur partenariat dans la transition vers un avenir durable. Des réunions régulières de l'Impact Team 2050 devraient avoir lieu au moins deux fois par an.

Toute personne ayant une expérience pratique et une vision des solutions durables, âgée de 18 à 25 ans, peut devenir membre de l'Impact Team 2050 géré en coopération avec ROSATOM.

Nous sommes ravis d'inviter la jeunesse à faire partie de l'Impact Team 2050 sur https://team.rosatomimpact.com/ et à soumettre une vidéo racontant leur histoire impactante avant le 1er mars 2022, vidéos qui seront publiées sur notre plateforme de carrière partenaire pour les étudiants et les diplômés Jobby.ai pour un vote public. Les candidats participeront également à un concours de rédaction et passeront des entretiens. La première réunion de l'Impact Team 2050 se tiendra en marge de l'International Youth Nuclear Congress (Congrès nucléaire international des jeunes) à Sotchi en 2022.

