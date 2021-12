O Impact Team 2050, a parceria global com os jovens para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, foi lançado na Global Impact Conference

MOSCOU,, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O diretor geral da ROSATOM, Sr. Alexey Likhachev anunciou a iniciativa de um conselho consultivo de jovens na Global Impact Conference de 2021, um evento de estudo de caso que reuniu inovadores, especialistas líderes de empresas globais, organizações internacionais e sem fins lucrativos para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"Para mim, um dos principais temas da Global Impact Conference foi o papel dos jovens na transformação sustentável do mundo", disse Alexey Likhachev. "Apesar de sua tenra idade, atualmente os jovens são vigorosos, sempre prontos para assumir responsabilidades e buscar ativamente soluções para os desafios globais. Para nós, é crucial construir parcerias com jovens visionários. […] Nós ouvimos as vozes dos jovens e entendemos suas necessidades. Isso significa que estamos abertos ao diálogo e ansiosos para trabalhar em conjunto em nossa estratégia global e para produzir um impacto conjunto no futuro. Portanto, acredito que seria uma resolução sólida e oportuna desta conferência estabelecer um conselho jovem internacional para o Impact Team 2050. Estou convencido de que nossa parceria global com a geração mais jovem se tornará uma força motriz de mudanças positivas em todo o mundo!"

O Impact Team 2050 apresentará sua visão jovem para o futuro da agenda verde, promoverá e fomentará soluções sustentáveis voltadas para os jovens de todo o mundo e preparará recomendações para tornar o mercado de trabalho mais focado nas demandas dos jovens.

Para o Impact Team 2050, a confiança mútua entre a geração mais jovem e a liderança de Rosatom se tornará um pilar para sua parceria na transição para o futuro sustentável. Espera-se que as reuniões regulares do Impact Team 2050 sejam realizadas pelo menos duas vezes por ano.

Qualquer pessoa com experiência prática e visão para soluções sustentáveis, com idade entre 18 e 25 anos, pode se tornar membro da equipe do Impact Team 2050, em cooperação com a ROSATOM.

Estamos animados para convidar os jovens para fazer parte do Impact Team 2050 acessando https://team.rosatomimpact.com/ e enviar por vídeo suas histórias de impacto antes de 1º de março de 2022 para serem publicadas em nossa plataforma parceira de carreira para estudantes e graduados, Jobby.ai, para votação pública. Os candidatos também passarão por um concurso de redação e entrevistas. A primeira reunião do Impact Team 2050 será realizada paralelamente ao International Youth Nuclear Congress, em Sochi em 2022.

FONTE Rosatom

SOURCE Rosatom