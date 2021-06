L'impérieuse nécessité d'une détection précoce de la mucormycose pendant le COVID-19

Malheureusement, la mucormycose est toujours diagnostiquée tardivement avec des charges de soins prolongées suite au COVID-19 qui détériorent la situation. En tant que société effectuant des recherches continues et contribuant à la lutte contre les principales maladies infectieuses dans le monde, nous avons pour mission de permettre une identification des maladies plus précoce, plus précise, plus pratique et plus abordable , Fapon Biotech Inc . (Fapon Biotech) appelle à la coopération avec des partenaires universitaires et industriels pour développer des tests diagnostiques de la mucormycose afin d'accompagner au mieux le partage des capacités des plateformes de développement de matières premières en amont et des plateformes d'application des réactifs en aval.

Fapon Biotech est l'un des principaux fournisseurs de matières premières pour les réactifs COVID-19, possédant une expérience avérée qui aide ses partenaires à lancer des réactifs COVID-19 certifiés en peu de temps. L'entreprise compte plus de 1000 partenaires IVD dans le monde entier et est présente en Inde depuis plus de 10 ans. Ses plates-formes technologiques peuvent facilement s'adapter au processus de R&D des partenaires et fournir un soutien allant de la découverte de biomarqueurs à la commercialisation. Grâce aux différentes plateformes d'application de Fapon Biotech (Or colloïdal/Immunofluorescence/ELISA/CLIA/immunoturbidimétrie améliorée au latex/PCR/etc.), les biomarqueurs peuvent rapidement compléter le processus de développement des applications. Pour les partenaires qui rencontrent des difficultés de production, des services de fabrication OEM et de fabrication sous contrat avec la capacité d'atteindre des centaines de grammes pour chaque lot sont disponibles. Grâce aux relations étroites qu'elle entretient avec les laboratoires et les fabricants de DIV en Inde, la coopération avec Fapon Biotech lui permettra d'accéder à davantage de ressources et d'opportunités commerciales, telles que des échantillons cliniques pour la recherche et la validation de produits, des itérations technologiques, le lancement et la promotion de produits, etc.

Alors que le virus poursuit sa mutation et provoque des maladies comme la mucormycose pour compliquer la situation, le fait de réagir rapidement via la coopération mondiale sera déterminant pour les régions dont les soins de santé sont surchargés. Fapon Biotech s'est engagée à favoriser l'avancement du diagnostic COVID-19 en collaborant avec des partenaires internationaux de DIV.

À propos de Fapon Biotech

Fapon Biotech a été fondée en 2001. Se laissant guider par sa mission « Permettre une identification des maladies plus précoce, plus précise, plus pratique et plus abordable », l'entreprise se concentre sur les besoins futurs des développements biotechnologiques et fournit aux entreprises de diagnostic mondiales des matières premières de réactifs de DIV de haute performance, telles que des antigènes, des anticorps et des enzymes, ainsi que des solutions uniques avec des services pour les instruments et les réactifs.

