L'innovateur en technologie alimentaire dévoile une nouvelle identité de marque : Fresco

Drop est passé de l'échelle connectée la plus simple, à la connectivité des appareils, à la construction d'une plateforme pour n'importe quel appareil. Le nouveau nom Fresco a été choisi pour évoquer les sentiments ressentis lors de repas en plein air, avec des gens qui se rassemblent et se connectent autour de la nourriture. De même, Fresco donne vie à la vision de la marque de l'entreprise en établissant des liens dans la cuisine et en célébrant les moments de cuisine, les repas en famille et entre amis, et les outils qui font des envies culinaires une réalité.

« Drop était un excellent nom pour un produit physique, mais nous avons bifurqué pour devenir une plateforme de cuisine intelligente, fournissant des solutions de bout en bout pour connecter les appareils, du développement de micrologiciels à l'expertise IoT, ainsi qu'une application qui rassemble tous les appareils. Par conséquent, nous avions besoin d'une marque qui représente mieux cette réalité », a déclaré Ben Harris, cofondateur et PDG de Fresco. « Fresco concilie ses messages aux consommateurs et aux partenaires en une marque cohérente et puissante, et se concentre sur sa promesse de créer une expérience de cuisine connectée imbattable. »

Les éléments relatifs à la nouvelle évolution de la marque Fresco comprennent un nouveau logo, qui reflète le motif « établir des liens », une nouvelle palette de couleurs riches, chaudes et vibrantes pour représenter les aliments que nous voyons dans notre cuisine, et de nouveaux éléments graphiques qui imitent les actions que nous faisons lors de la préparation des aliments.

« La nouvelle identité de marque est riche, vivante et incarne l'énergie joyeuse de la cuisine », a déclaré Jonny McCauley, cofondateur et responsable de la marque Fresco. « Nous sommes heureux de donner vie à l'expérience Fresco dans le plus grand nombre de foyers possible. La nouvelle mention 'compatible avec Fresco' sur les appareils indiquera aux consommateurs qu'ils sont sur le point de profiter d'une cuisine connectée transparente. »

Fresco développe des technologies qui permettent aux fabricants d'appareils électroménagers et aux consommateurs de combler le fossé entre l'intention et l'action autour de la cuisine. Depuis sa création en 2012, Fresco est devenue un ingrédient essentiel pour chaque cuisine intelligente, apportant la connectivité à plus de 100 appareils différents des principaux fabricants à travers le monde, notamment GE Appliances, Bosch, Kenwood, Panasonic, Instant Brands et Thermomix.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.frescocooks.com .

À propos de Fresco Fondée en 2012, Fresco est la seule plateforme neutre et multimarque qui rassemble de manière transparente les appareils, les cuisiniers à domicile et les recettes. Plus de 100 modèles d'appareils différents de marques comme Bosch, Electrolux, GE Appliances, Kenwood, LG Electronics et Thermomix peuvent être contrôlés à partir de la plateforme Fresco KitchenOS. Avec des bureaux à Dublin, en Irlande, et à Saragosse, en Espagne, la mission de Fresco est de répandre l'amour de la cuisine à domicile en utilisant la technologie pour responsabiliser les chefs à domicile dans la cuisine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.frescocooks.com .

