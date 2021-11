L'intelligence est la nouvelle sécurité ! Le Pickup GWM a reçu les cinq étoiles les plus strictes de la norme A-NCAP en matière de sécurité

Le pick-up GWM s'est bien comporté lors des tests A-NCAP, obtenant tous les points dans les tests d'impact latéral et d'impact latéral éloigné (pour les occupants adultes et enfants), tous les points dans les tests de fonctionnalité du système de maintien actif de la trajectoire, de bons scores pour la protection du conducteur dans les collisions frontales, et un niveau élevé de protection dans les collisions arrière avec coup du lapin.

« GWM a montré son dévouement et son engagement à fournir à ses clients les plus hauts niveaux de sécurité en incorporant rapidement des améliorations à ses modèles de pick-up, et ses consommateurs mondiaux sont fournis avec un véhicule plus sûr », a déclaré un porte-parole de GWM.

« L'Australie A-NCAP dispose d'un système d'évaluation très mature et est l'une des autorités de certification de sécurité les plus strictes au monde. En 2020, la norme A-NCAP a été mise à jour et révisée à nouveau juste après 2 ans, en s'alignant sur les normes ENCAP, et c'est la norme la plus stricte de l'histoire. Nous apprécions les efforts d'ingénierie déployés par l'équipe de R&D de GWM et nous sommes heureux de constater qu'avec le concept de « sécurité intelligente » à l'esprit, les pick-up GWM se sont particulièrement bien comportés en termes de fonctionnalités ADAS ; des éléments de test tels que SAS, AEB, LDW, LKA ont été ajoutés sur l'ensemble de la gamme », a ajouté Charles Zhao, Directeur général de GWM Australie.

L'Australie, qui est l'un des trois principaux marchés de pick-up au monde, est une Mecque culturelle pour les amateurs de pick-up. Que ce soit dans la région reculée peu peuplée de l'Australie, ou sur la grande route océanique qui s'étend sur des milliers de kilomètres, les amateurs de tout-terrain peuvent toujours y trouver leur bonheur. La reconnaissance des consommateurs australiens est une preuve solide de la qualité du pick-up GWM.

Depuis son lancement sur le marché international, le pick-up GWM a toujours mis la sécurité au premier plan, en particulier ses performances exceptionnelles en matière de sécurité intelligente. Cela montre les efforts incessants de GWM dans l'orientation future de l'automobile et son orientation ferme dans l'amélioration de la sécurité. À l'avenir, le GWM Ute continuera à mener le développement du pick-up dans le monde avec la référence de l'industrie en matière d'innovation technologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1687871/GWM.jpg

SOURCE GWM