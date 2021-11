Tecnologia inteligente é a nova segurança! Caminhonete da GWM premiada com as mais recentes classificações de segurança cinco estrelas rigorosas da A-NCAP

A caminhonete da GWM obteve um excelente desempenho nos testes da A-NCAP, alcançando a pontuação máxima nos testes de impacto lateral e de impacto na lateral distante (para ocupantes adultos e crianças que estejam sentados no lado oposto da lateral que recebeu o impacto), pontuação máxima no teste da funcionalidade do sistema ativo de permanência em faixa (active lane), alta pontuação nos testes de proteção do motorista em colisões frontais e alto nível de proteção do efeito chicote em colisões de impacto traseiro.

"A GWM tem demonstrado sua dedicação e compromisso em oferecer a seus clientes os mais altos níveis de segurança, incorporando com rapidez melhorias a seus modelos de caminhonetes e podendo fornecer um veículo mais seguro a seus consumidores globais", afirmou um porta-voz da empresa.

"A-NCAP da Austrália conta com um sistema de avaliação muito aperfeiçoado e é uma das autoridades de certificação de segurança mais rigorosas do mundo. Em 2020, a norma A-NCAP foi atualizada e revisada novamente após dois anos de alinhamento com os padrões da ENCAP e é a norma mais rigorosa de todos os tempos. Apreciamos os esforços de engenharia realizados pela equipe de P&D da GWM e estamos felizes em ver que, com foco no conceito de 'segurança inteligente', a caminhonete da GWM teve um bom desempenho nos testes referentes a sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) como SAS, AEB, LDW, LKA foram incorporados em toda a linha", complementou Charles Zhao, diretor geral da GWM Austrália.

Como um dos três principais mercados de caminhonetes do mundo, a Austrália é uma meca cultural para os amantes de caminhonetes. Seja no interior com baixa densidade populacional da Austrália, ou na enorme estrada litorânea que se estende por milhares de quilômetros, os amantes do off-road poderão sempre encontrar seu local favorito aqui. O reconhecimento dos consumidores australasiáticos é uma prova sólida da qualidade da caminhonete da GWM.

Desde que foi lançada no mercado internacional, a caminhonete da GWM sempre priorizou a segurança, principalmente seu desempenho excepcional em segurança inteligente. Ela evidencia os esforços incansáveis da GWM na direção automotiva futura e sua determinação em aprimorar a segurança. No futuro, a Ute da GWM continuará sendo líder mundial no desenvolvimento de caminhonetes com a referência do setor em inovação tecnológica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1688126/GWM.jpg

FONTE GWM

