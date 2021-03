L'IRM publie un rapport sur l'investissement zéro carbone en Chine

Le rapport de l'IRM et de l'Investment Association of China identifie sept domaines d'investissement clés pour la transition vers une économie sans carbone en Chine.

PEKIN, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'objectif de neutralité carbone de la Chine va activer le marché et encourager davantage d'investisseurs de valeur à long terme à se concentrer sur le développement zéro carbone et à investir dans des actifs, des projets et des technologies zéro carbone. C'est le sujet d'un nouveau rapport de RMI China et de l'Investment Association of China, Zero-Carbon Investing : Les possibilités offertes par l'objectif de neutralité carbone de la Chine.

Ce rapport identifie sept domaines d'investissement clés pour la transition zéro carbone de la Chine : le recyclage des ressources, l'efficacité énergétique, l'électrification de la demande, la production d'électricité zéro carbone, le stockage de l'énergie, l'hydrogène et la numérisation. La taille du marché de ces sept secteurs atteindra près de 15 trillions de yuans (¥) (2,32 trillions de dollars américains) d'ici 2050.

« La Chine zéro carbone sera la nouvelle direction de l'investissement de valeur à long terme, grâce à la tendance mondiale de développement et de transition zéro carbone, ainsi qu'à l'objectif stratégique de plus en plus clair du gouvernement chinois de zéro carbone. Ces sept domaines contribueront également à 80 % de la réduction totale des émissions de la Chine d'ici à 2050. Dans le même temps, entre 2020 et 2050, environ 70 000 milliards de yens (10 800 milliards de dollars) d'investissements dans les infrastructures seront mobilisés directement ou indirectement, et de nombreuses opportunités d'emploi seront créées », a déclaré Chen Ji, directeur de RMI et l'un des principaux auteurs du rapport.

Ces technologies à zéro carbone sont actuellement à des stades différents en termes d'attentes du marché et de maturité industrielle. Ils sont donc confrontés à des défis et à des opportunités différentes, qui nécessitent des politiques et des instruments de marché différents pour devenir plus bancables. Le rapport :

Analyse les tendances et la taille des marchés des technologies propres innovantes dans ces sept domaines

Envisage une voie de développement pour ces solutions technologiques propres

Fournit des recommandations en matière de politique et d'investissement pour chaque domaine en fonction de son stade de développement et de son rôle dans l'économie à zéro émission de carbone

« Pour atteindre les objectifs de la Chine en matière d'émissions de carbone et de neutralité carbone, l'économie zéro carbone sera une grande priorité d'investissement au cours des quatre prochaines décennies. Nous pensons que les résultats de cette étude sont à même d'approfondir la compréhension du concept de zéro carbone par le marché, de sensibiliser au développement vert et de donner le ton pour accélérer la transition énergétique en Chine », a précisé Jie Zhang, vice-président et secrétaire général du comité professionnel d'investissement dans l'énergie de l'Investment Association of China (IAC).

« Ce document expose la vision et la voie vers le zéro carbone à travers le prisme de l'investissement, et oriente les ressources d'investissement vers des projets zéro carbone, ce qui est très précieux pour que la Chine atteigne son objectif ambitieux et ardu de neutralité carbone », a commenté Yaowei Sun, président du Comité professionnel de l'investissement énergétique de l'IAC.

« Lors des Deux Sessions 2021 qui se sont tenues au début du mois, le gouvernement chinois a souligné à nouveau l'importance stratégique de l'objectif de neutralité carbone dans le rapport de travail du gouvernement, ce qui montre la résolution et la confiance de la Chine à développer une économie zéro carbone. Le RMI continuera à collaborer avec des partenaires mondiaux pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur de la neutralité carbone et fournir des solutions basées sur le marché qui peuvent être mises à l'échelle pour la mise en œuvre de l'objectif de neutralité carbone », a précisé Ting Li, directeur général régional et représentant en chef du bureau du RMI à Pékin.

Étant donné que la Chine zéro carbone n'en est encore qu'à ses débuts, le marché attend davantage de politiques et de mesures dans les sept domaines d'investissement, ainsi qu'une amélioration continue de l'environnement d'investissement. Nous recommandons aux investisseurs de renforcer leur compréhension des secteurs d'investissement zéro carbone et d'étendre leurs capacités afin d'être pleinement préparés à ces nouvelles opportunités et d'en tirer les bénéfices.

