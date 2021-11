L'ITF World Tennis Tour proposera plus de 1 000 événements en 2022

- 204 tournois de l'ITF World Tennis Tour auront lieu au premier trimestre de 2022

- L'ITF World Tennis Tour offre des chances égales aux femmes et aux hommes

- Le calendrier du premier trimestre 2022 représente une augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2021

- 2022 offre plus d'opportunités de jeu par rapport aux niveaux d'avant la pandémie

LONDRES, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale de tennis (l'International Tennis Federation ou « ITF ») a publié aujourd'hui le calendrier de l'ITF World Tennis Tour (« World Tennis Tour ») pour le premier trimestre (« T1 ») 2022 et devrait ainsi proposer plus de 1000 événements au cours de l'année prochaine. Le calendrier du premier trimestre 2022 proposera 204 tournois, soit 102 événements pour les circuits masculin et féminin, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au premier trimestre 2021 et de 7 % par rapport au premier trimestre 2019, et ce, malgré les restrictions affectant de nombreux pays hôtes de l'ITF.

Jackie Nesbitt, directrice exécutive senior, Circuits et parcours des joueurs, a déclaré : « L'ITF World Tennis Tour propose généralement plus de 1 000 tournois dans le monde chaque année, et nous sommes sur la bonne voie pour dépasser ce volume en 2022. La réponse et l'engagement de nos associations nationales et des organisateurs de tournois témoignent de la robustesse du World Tennis Tour, avec des tournois prévus dans 80 pays, offrant plus de 65 000 opportunités de jeu, et plus de 80 000 matchs que les fans pourront apprécier au cours de la saison de tennis de l'année prochaine. »

En 2021, 763 tournois de l'ITF World Tennis Tour auront été organisés malgré les difficultés persistantes dues à la COVID-19. La capacité à accueillir des tournois a été considérablement affectée par la situation sanitaire mondiale, l'impact économique, les contraintes liées aux voyages internationaux et la nécessité d'assurer un environnement sûr pour toutes les personnes impliquées avec des mesures strictes de santé, de sécurité et d'intégrité en place lors de tous les événements. Bien que des perturbations se poursuivent en raison de la pandémie, le nombre de tournois qui se dérouleront à la fin de cette année seront à 90 % de leur capacité par rapport à la même période en 2019, alors que le World Tennis Tour commence à retrouver un niveau d'activité similaire d'avant la pandémie.

Le président de l'ITF et membre du CIO, Dave Haggerty, a commenté : « Les pays sont enthousiasmés par le retour du tennis et dans un certain nombre de cas, ils prévoient plus d'activités qu'avant la pandémie. Même si nous devons rester prudents, nous pouvons commencer à planifier davantage. Les associations nationales ont travaillé dur en 2021 pour proposer des calendriers solides pour les juniors et les joueurs professionnels émergents, malgré d'énormes défis. »

« Le World Tennis Tour et les juniors constituent l'artère principale du parcours des talents et de l'avenir de notre sport. Nous nous efforçons toujours d'améliorer le système, par exemple, nous travaillons avec différents pays pour augmenter le nombre de tournois de 60 000 à 100 000 dollars pour les femmes, à la fois au premier trimestre et tout au long de l'année. Le World Tennis Tour joue un rôle essentiel pour les athlètes talentueux qui ont l'ambition, la capacité et la détermination de se hisser au sommet du jeu, quel que soit leur pays d'origine. »

Le World Tennis Tour de l'ITF a offert 24,3 millions de dollars sous forme de prix en 2019. Le nombre de tournois à 25 000 dollars est passé de 52 en 2019 à 70 en 2021 (44 pour les femmes et 26 pour les hommes).

