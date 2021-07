L'objectif zéro déchet de Dole se concrétise ; les feuilles de ses ananas seront réutilisées par des marques mondiales axées sur le style de vie

Dole Sunshine Company s'associe à Ananas Anam pour transformer les déchets provenant de son usine de traitement d'ananas en un textile naturel qui favorise la conception durable, renforçant ainsi son engagement à atteindre son objectif de ne gaspiller aucun fruit d'ici 2025

SINGAPOUR, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Dole Sunshine Company a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Ananas Anam, l'entreprise londonienne à l'origine de Piñatex®, une solution de rechange au cuir novatrice, végétalienne et naturelle faite de fibres de feuilles d'ananas provenant de sources durables. Grâce à la collecte et à l'extraction de fibres de feuilles d'ananas provenant de ses fermes aux Philippines, l'une des plus importantes plantations d'ananas au monde, Dole fait un pas de plus pour tenir sa promesse visant zéro gaspillage de fruits d'ici 2025, et contribue à créer un monde au sein duquel les matières premières de remplacement durables occupent une place de plus en plus importante, au moment où les marques mondiales axées sur le style de vie sont à la recherche de solutions différentes.

Dole, qui a lancé sa promesse à six volets en juin 2020, est déterminée à avoir un impact immédiat et durable sur le gaspillage alimentaire, à éliminer le sucre raffiné et les emballages plastiques d'origine fossile et à améliorer l'accès à la nutrition à l'échelle mondiale. En plus de son partenariat avec Ananas Anam, Dole travaille en vue de favoriser une économie plus circulaire et trouve de nouvelles solutions d'emballage pour ses produits afin de réduire non seulement le gaspillage alimentaire, mais aussi l'utilisation de l'ensemble des plastiques.

« Chez Dole, nous croyons que notre raison d'être, et par conséquent notre promesse, doit transparaître dans tout ce que nous faisons pour nous attaquer de front à ces défis mondiaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité absolue pour nous, car elle est reliée à nos activités et à nos vies de bien des façons, a déclaré Pier-Luigi Sigismondi, président mondial de Dole Sunshine Company. Pour créer des solutions concrètes et un véritable changement systémique afin de régler ce problème, j'estime que nous devons conjuguer notre raison d'être à la créativité, l'innovation et la technologie. Combiné à l'utilisation de cette innovation par les marques mondiales axées sur le style de vie, notre partenariat avec Ananas Anam donne vraiment un nouveau souffle à cette convergence. »

Dans le cadre de ce partenariat, la solution Piñatex® d'Ananas Anam est fabriquée à partir de feuilles d'ananas récoltées par Dole, qui, lorsqu'elles sont séchées et transformées, forment une maille non tissée pouvant servir de base au matériau durable. L'utilisation de la fibre de feuille d'ananas représente également l'occasion de bâtir un secteur commercial évolutif favorisant le développement des communautés agricoles et l'amélioration des conditions de vie des coopératives et producteurs de petite taille. Pour voir la vidéo de présentation du partenariat, cliquez ici .

« À Ananas Anam, nous voulons relever les défis de notre époque en mettant au point des produits novateurs dont le succès commercial est étroitement lié au développement social, écologique et culturel, et qui en font la promotion. En tissant des liens profonds avec les gens avec lesquels nous travaillons, nous créons des écosystèmes qui sont étroitement liés et qui évoluent ensemble en parfaite symbiose afin d'apporter des changements positifs dans le monde », a déclaré Carmen Hijosa, fondatrice et directrice de la création et de l'innovation chez Ananas Anam.

« Notre partenariat avec Dole permettra à notre entité aux Philippines d'avoir accès à un volume beaucoup plus important de fibres de feuilles d'ananas afin de répondre à la demande sans cesse croissante pour la solution Piñatex®, non seulement dans le secteur de la mode, mais aussi dans les secteurs du rembourrage et de l'automobile. Le fait de travailler en étroite collaboration avec les équipes de Dole sur le terrain nous aidera à avoir des répercussions sociales positives à plus grande échelle au sein des communautés agricoles et à réduire notre empreinte environnementale de façon continue en valorisant l'élimination des déchets à grande échelle », a déclaré Melanie Broye-Engelkes, PDG direction d'Ananas Anam.

La solution Piñatex® a été utilisée par des marques mondiales axées sur le style de vie comme Nike, Hugo Boss, H&M, Paul Smith, et par le Hilton Hotel London Bankside dans la création de la première suite végétalienne au monde.

À propos d'Ananas Anam

La société londonienne Ananas Anam est une entreprise certifiée B-CorpTM. Sa mission consiste à mettre au point des textiles à base de plantes novateurs qui révolutionnent le domaine des matières premières destinées à la fabrication de vêtements à la mode et montrent la voie à suivre en matière de développement durable. L'entreprise base son approche novatrice et son modèle d'affaires évolutif sur la pensée créatrice. Elle est à la recherche de nouvelles technologies ingénieuses et souhaite montrer qu'il est possible de réussir en combinant l'éthique et le monde des affaires. La mission sincère et instinctive d'Ananas Anam est d'offrir protection et soutien, contribuant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour la population et la planète.

À propos de Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale réelle et n'opère pas en tant que telle dans quelque pays ou région que ce soit. Pour plus d'informations sur la Dole Sunshine Company, veuillez consulter DoleSunshine.com ou SunshineForAll.com/en/blog .

