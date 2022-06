L'OCCITANE apresenta "Plantas Esquecidas da Perfumaria: Revelando Fragrâncias para Inovação" no Congresso Mundial de Perfumaria de 2022

Durante séculos, muitas plantas foram usadas para criar perfumes e ficaram esquecidas com o passar do tempo. Hoje em dia, estas plantas esquecidas da perfumaria representam uma fonte intrigante de inovação no desenvolvimento de matérias-primas naturais. A marca L'OCCITANE en Provence trabalhou em conjunto com o Instituto de Química de Nice, na França, e com o Museu Internacional do Perfume em Grasse, em um projeto de P&D que não só revitaliza uma herança histórica preciosa, como também permite compreender a ligação entre a obtenção de ingredientes e a regeneração da biodiversidade.

"A natureza é o maior laboratório de P&D do mundo, e na L'OCCITANE somos exploradores de terras desconhecidas com um entusiasmo infinito, sem nunca saber ao certo o que vamos descobrir." – Pascal Portes

Este projeto de P&D procura redescobrir e explorar as plantas esquecidas da perfumaria, avaliando a possibilidade de as reintroduzir como ingredientes para os dias de hoje. Centenas de livros foram estudados, e uma variedade de peritos foram entrevistados. Foram coletados dados sobre a identidade, história, simbolismo, usos, cheiros, propriedades medicinais e hipóteses sobre a razão pela qual as plantas podem ter sido esquecidas. Com a informação obtida, foi criada uma base de dados contendo mais do que oitocentas plantas de perfumaria. O interesse de L'OCCITANE en Provence em respeitar a biodiversidade a levou a olhar mais de perto para o pilriteiro e o meliloto, ambos identificados como plantas esquecidas da perfumaria, e cada uma tendo benefícios ecológicos em nível da regeneração da biodiversidade.

O projeto das Plantas Esquecidas foi pesquisado e desenvolvido por:

P. PORTES, Laboratoires M&L, L'OCCITANE Group, A.S BOUVILLE, Institut de Chimie de Nice, CNRS, Université Côte d'Azur and Laboratoires M&L, J.C. LHOMMET, Laboratoires M&L, L'OCCITANE Group and X. FERNANDEZ, Institut de Chimie de Nice, CNRS, Université Côte d'Azur and K. DA FONTE, Institut de Chimie de Nice, CNRS, Université Côte d'Azur

