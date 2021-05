L'OCCITANE nimmt am IUCN-Kongress teil, um einen Beitrag zu einer naturpositiven Zukunft zu leisten

GENEVA, 20. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die L'OCCITANE Gruppe, führender Einzelhändler im Bereich der Schönheitspflege, Hersteller von Wellness-Produkten mit vielen natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen und ein Pionier der Nachhaltigkeit, freut sich mitzuteilen, dass der Konzern am Kongress der Weltnaturschutzunion (IUCN) teilnehmen wird. Der Kongress findet vom 3. bis 11. September 2021 in Marseille, Frankreich, zum Thema One Nature, One Future (Eine Natur, eine Zukunft) statt.