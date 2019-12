L'Oréal Paris celebra a las homenajeadas de Women of Worth en su 14.a premiación anual y presenta a Brittany Schiavone como la Homenajeada Nacional

NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la 14.a gala anual de L'Oréal Paris Women of Worth celebrada esta noche, L'Oréal Paris rindió homenaje a 10 mujeres extraordinarias que luchan por una gran cantidad de causas sociales. Inspirado en el lema icónico de L'Oréal Paris, "Porque tú lo vales", el programa L'Oréal Paris Women of Worth honra la belleza y el valor intrínsecos de las mujeres que crean un impacto positivo en sus comunidades por medio de la filantropía. Con diversas historias que nacen de experiencias personales, las homenajeadas de L'Oréal Paris Women of Worth 2019 representan una variedad de causas que incluyen brindar oportunidades de expresión musical a niños con necesidades especiales; empoderar a las adolescentes en situaciones de riesgo para lograr su alfabetización y que desarrollen habilidades fundamentales para la vida; mejorar la vida de los jóvenes que están en hogares de crianza, mediante capacitación educativa y recursos tecnológicos; y trabajar con comunidades para reducir el desperdicio de alimentos.

Un grupo influyente conformado por miembros de los medios de comunicación, ejecutivos empresariales, filántropos y homenajeadas de L'Oréal Paris Women of Worth de años pasados se reunió en el hotel The Pierre en la ciudad de Nueva York para destacar a las homenajeadas de Women of Worth 2019 y brindarles una plataforma nacional para contar sus historias. Cada homenajeada recibió una subvención de $10,000 para su organización sin fines de lucro. Además, una de las homenajeadas de 2019, Brittany Schiavone (de Brittany's Baskets of Hope), y una de las Women of Worth 2008, Gracie Cavnar (de Recipe for Success Foundation), recibieron un reconocimiento especial por su labor.

Luego de una votación pública a nivel nacional que se realizó a través de la internet, Schiavone fue seleccionada como la Homenajeada Nacional de 2019, y recibió $25,000 adicionales para apoyar su causa, la cual ayuda a proporcionar canastas de artículos de bebé hechos a mano e información sobre el sistema de apoyo para el síndrome de Down a familias que tienen bebés con este síndrome.

Por otro lado, Gracie Cavnar recibió el premio Karen T. Fondu Impact Award. Cavnar fue reconocida por su labor de combatir la obesidad infantil al promover que los niños cambien la manera en que perciben, aprecian e ingieren sus alimentos, y al ayudar a la comunidad a proporcionar dietas más saludables para los niños.

"Las homenajeadas de L'Oréal Paris Women of Worth son heroínas abnegadas que reconocen su valor propio y lo infunden los demás con gran valentía, perseverancia y sacrificio. Ellas son la más pura representación de nuestro lema icónico, 'Porque tú lo vales'", dijo Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris. "Con las homenajeadas de L'Oréal Paris Women of Worth 2019, ahora hay 140 homenajeadas fenomenales que siguen creando un impacto positivo profundo en la sociedad, y nos enorgullece ayudarlas a seguir adelante", añadió Karen T. Fondu, presidenta emérita de L'Oréal Paris y presidenta de Women of Worth.

HOMENAJEADA NACIONAL DE WOMEN OF WORTH: BRITTANY SCHIAVONE, BRITTANY'S BASKETS OF HOPE, SOUTH HUNTINGTON, NY

Brittany creó Brittany's Baskets of Hope (BBoH), una organización sin fines de lucro dedicada a brindar información, apoyo y guía a las familias que tienen bebés con síndrome de Down, al proporcionarles canastas de artículos de bebé hechos a mano, información sobre el síndrome de Down y la propia historia de Brittany, para así infundir esperanza en medio de la incertidumbre. Desde su fundación en 2016, BBoH ha enviado más de 900 canastas a familias en 48 estados. Brittany es un ejemplo del éxito de personas con síndrome de Down y su historia ayuda a los padres a visualizar el futuro de sus hijos y todo lo que pueden lograr.

GANADORA DEL PREMIO KAREN T. FONDU IMPACT AWARD: GRACIE CAVNAR, RECIPE FOR SUCCESS FOUNDATION, HOUSTON, TX

El Dr. Mehmet Oz, cirujano cardíaco y presentador de The Dr. Oz Show, entregó el premio Karen T. Fondu Impact Award a Gracie Cavnar, quien fue reconocida por su labor de combatir la obesidad infantil al promover que los niños cambien la manera en que perciben, aprecian e ingieren sus alimentos, y al ayudar a la comunidad a proporcionar dietas más saludables para los niños. Desde que se convirtió en una de las homenajeadas de Women of Worth de 2008, Cavnar fungió como asesora de la Casa Blanca en la planificación, el diseño y el lanzamiento de Let's Move, una iniciativa de apoyo nacional de la primera dama Michelle Obama. Luego fue designada como parte del Healthy Houston Task Force del alcalde; fue oradora principal en decenas de eventos, entre ellos, dos charlas TEDx; y en 2017 presidió la International Women's Forum Global Conference en Houston. Después de casi 15 años de existencia y de haber instruido a más de 50,000 niños, Recipe for Success Foundation ha llamado la atención de muchos activistas, la Casa Blanca y la prensa nacional.

Estas son las homenajeadas de Women of Worth 2019 y sus organizaciones sin fines de lucro:

Brittany Schiavone , Long Island , NY: Fundadora de Brittany's Baskets of Hope , que proporciona canastas de artículos de bebé hechos a mano e información sobre el sistema de apoyo para el síndrome de Down a familias que tienen bebés con este síndrome.

, , NY: Brittany's Baskets of , que proporciona canastas de artículos de bebé hechos a mano e información sobre el sistema de apoyo para el síndrome de Down a familias que tienen bebés con este síndrome. Crystal Chatman , Memphis, TN: Fundadora y directora de Beautiful Spirited Women, que empodera a las adolescentes y aboga por ellas mediante tutorías que enseñan sobre la autoestima saludable, el sexo seguro y la iniciativa empresarial.

, Memphis, TN: Fundadora y directora de Beautiful Spirited Women, que empodera a las adolescentes y aboga por ellas mediante tutorías que enseñan sobre la autoestima saludable, el sexo seguro y la iniciativa empresarial. Hetal Jani , Queens, NY: Directora ejecutiva fundadora de SPEAK Mentorship, que promueve la diversidad en el liderazgo mediante la preparación universitaria y profesional, y orienta a niñas inmigrantes sobre identidad cultural, trayectoria profesional y asociación de género.

, Queens, NY: Directora ejecutiva fundadora de SPEAK Mentorship, que promueve la diversidad en el liderazgo mediante la preparación universitaria y profesional, y orienta a niñas inmigrantes sobre identidad cultural, trayectoria profesional y asociación de género. Judy Winter , East Lansing, MI : Cofundadora de Eric 'RicStar' Winter Music Therapy Camp, que proporciona oportunidades para la expresión musical, el disfrute y la interacción con niños que tienen necesidades especiales, mediante un día de campo inclusivo.

, East : Cofundadora de Eric 'RicStar' Winter Music Therapy Camp, que proporciona oportunidades para la expresión musical, el disfrute y la interacción con niños que tienen necesidades especiales, mediante un día de campo inclusivo. Ni'Cola Mitchell , Atlanta, GA: Fundadora de Girls Who Brunch, que inspira y empodera a las adolescentes que están en situaciones de riesgo, mediante la alfabetización, la educación y la enseñanza de habilidades fundamentales para la vida.

, Atlanta, GA: Girls Who Brunch, que inspira y empodera a las adolescentes que están en situaciones de riesgo, mediante la alfabetización, la educación y la enseñanza de habilidades fundamentales para la vida. Raja B. Marhaba , Granada Hills, CA: Fundadora de The Jonathan Foundation For Children with Learning Disabilities, que brinda apoyo personalizado para ayudar a las familias que tienen niños con discapacidades de aprendizaje a conocer los sistemas de educación especial.

, Granada Hills, CA: The Jonathan Foundation For Children with Learning Disabilities, que brinda apoyo personalizado para ayudar a las familias que tienen niños con discapacidades de aprendizaje a conocer los sistemas de educación especial. Sally Berenzweig , Boca Ratón, FL: Cofundadora de KidSafe Foundation, que enseña seguridad personal a niños y adultos, con la misión de crear familias fuertes y resistentes y comunidades más seguras.

, Boca Ratón, FL: Cofundadora de KidSafe Foundation, que enseña seguridad personal a niños y adultos, con la misión de crear familias fuertes y resistentes y comunidades más seguras. Samantha Gerson , Los Ángeles, CA: Fundadora y directora ejecutiva de UnBroken, que proporciona apoyo legal y terapéutico de manera gratuita a adolescentes sobrevivientes de abusos institucionales como la terapia de reorientación sexual.

, Los Ángeles, CA: Fundadora y directora ejecutiva de UnBroken, que proporciona apoyo legal y terapéutico de manera gratuita a adolescentes sobrevivientes de abusos institucionales como la terapia de reorientación sexual. Shanté Elliott , Chicago, IL : Fundadora de TasselTurn, que mejora la vida de los jóvenes que están en hogares de crianza al proporcionarles apoyo personalizado y capacitación educativa universitaria y profesional mediante recursos tecnológicos y un currículo socioemocional.

, : TasselTurn, que mejora la vida de los jóvenes que están en hogares de crianza al proporcionarles apoyo personalizado y capacitación educativa universitaria y profesional mediante recursos tecnológicos y un currículo socioemocional. Shreyaa Venkat, Ashburn, VA : Fundadora de NEST4US, que trabaja con las comunidades para brindar oportunidades de voluntariado y liderazgo, con el enfoque de reducir el desperdicio de alimentos y alimentar a los necesitados.

Para obtener más información sobre Women of Worth y las homenajeadas de 2019, visita www.WomenofWorth.com y L'Oréal Paris en Facebook y Twitter. Únete y sigue la conversación con el hashtag #WomenofWorth.

Sobre L'Oréal Paris :

