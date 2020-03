L'Oréal Paris desarrolla un programa internacional de formación: "Planta Cara al acoso callejero"

Ipsos con investigadores de la Universidad de Cornell y L'Oréal Paris ha elaborado una encuesta internacional sobre el acoso sexual en espacios públicos. Este estudio investiga el acoso a escala mundial, a través de entrevistas en ocho países diferentes, que representan una diversidad de sociedades y culturas. Se entrevistó a 15.500 personas de todas las edades sobre sus experiencias de acoso en dos niveles, como víctimas y como testigos. Los resultados confirman la determinación de L'Oréal Paris por defender la autoestima de todas las mujeres y contrarrestar el acoso callejero en la vida cotidiana. L'Oréal Paris y Hollaback! desarrollan un programa de educación global formado por diferentes acciones para actuar en situaciones de acoso callejero: Stand Up Contra el Acoso Callejero.

En movimiento contra el acoso callejero.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, L'Oréal Paris lanza el programa Stand Up Contra el Acoso Callejero en cinco países ** y más tarde en otros seis países, para generar conciencia sobre el acoso callejero con una llamada a la acción a escala mundial. Desde las escuelas hasta el transporte público, festivales y a nivel digital, Stand Up hará crecer una comunidad global de 1 millón de personas, capacitadas en las 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Dirigirse al acosador y Dar Asistencia, metodología probada y creada por Hollaback! La intervención del espectador es el término para la acción del testigo para desactivar situaciones y hacer que los espacios públicos sean más seguros. Para construir este movimiento global, Stand Up llevará su capacitación al corazón de las comunidades locales a través de alianzas con instituciones clave que trabajan por la igualdad de género en cada país.

"¿Cuántos de nosotros miramos para otro lado porque simplemente no sabemos cómo ayudar? Nos estamos asociando con L'Oréal Paris para capacitar a personas de todo el mundo, hombres, mujeres, de todos los orígenes y generaciones en las 5 D, las herramientas simples necesarias en su vida cotidiana para reconocer primero y luego intervenir. Esta asociación tiene el poder de transformar realmente este problema. Juntos, podemos plantar cara al acoso callejero para que los espacios públicos sean seguros para niñas y mujeres".

Emily May

Cofundadora y directora ejecutiva de Hollaback!.

Impulsar un cambio cultural para abordar el acoso callejero.

En la web: www.standup-spain.com y en las redes sociales, Stand Up enseñará estas 5D, comenzando con Distracción, el simple acto de interrumpir un incidente pidiendo la hora o pretendiendo haberse perdido. Al dar visibilidad a la dimensión del acoso callejero que experimentan las mujeres, en particular, Stand Up tiene como objetivo desalentar simultáneamente a las personas que acosan, apoyar a las víctimas y alentar a los transeúntes a intervenir. Para lograr en general un cambio cultural en la respuesta global al acoso callejero.

Defendiendo la autoestima de todas.

Viviendo según su lema empoderador, "todas lo valemos" , L'Oréal Paris ha multiplicado las iniciativas de marca para romper las barreras que evitan que las mujeres crean en ellas y se den cuenta de su propia valía. Aprovechando su alcance global, hoy el movimiento Stand Up lleva el apoyo de la marca a las mujeres en espacios públicos al abordar los comportamientos intimidantes que afectan al sentido de libertad de las niñas y las mujeres para moverse por el mundo.

"L'Oréal Paris representa el empoderamiento en todos los ámbitos de la vida de una mujer. Al eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres cumplir sus propósitos y metas, nos comprometemos a aumentar su sentido de autoestima. Con Hollaback! y otras ONG locales asociadas, invitamos a mujeres y hombres a plantar cara, para responder de manera segura cuando sean testigos o experimenten un acoso callejero. Juntos podemos crear un mundo para que las niñas y las mujeres avancen con confianza hacia un futuro libre de acoso callejero".

Delphine Viguier-Hovasse

Presidenta de Marca Global de L'Oréal Paris.

Stand Up Contra el Acoso Callejero comienza el 8 de marzo, con un segundo gran impulso de sensibilización durante la semana contra el acoso callejero, que comienza el 19 de abril.

Stand Up en España.

En España queremos formar a 50.000 personas a través de la WEB y de talleres presenciales.

Fundación Mujeres será la organización no gubernamental sin ánimo de lucro que impartirá en España la formación presencial para erradicar el acoso callejero. Fundación Mujeres lleva 25 años trabajando en la puesta en marcha de proyectos para la igualdad entre mujeres y hombres. Uno de sus objetivos fundacionales es la intervención a favor de la prevención y erradicación de la violencia de género. Asimismo, su experiencia les ha demostrado que uno de los mejores recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres es la educación y la sensibilización social, tanto de agentes educativos como de las personas comprometidas con la igualdad para que puedan actuar desde sus espacios, fomentando la igualdad y la prevención de violencia. Durante los próximos meses desarrollarán talleres presenciales para 10.000 personas en diferentes comunidades autónomas españolas. Para más información sobre la formación presencial contacta con [email protected] o visita www.fundacionmujeres.es.

La formación online está disponible a través de la web www.standup-spain.com

Metodología de estudio.

Esta encuesta fue realizada por Ipsos para L'Oréal Paris en 8 países de todo el mundo: Canadá, Francia, India ***, Italia, México, España, Reino Unido, EE. UU. En cada uno de los países encuestados, se entrevistó a 2000 personas, 1250 mujeres y 750 hombres. En total, 15 500 personas fueron entrevistadas del 5 de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2019. Las entrevistas se realizaron on line.

Únete al movimiento y haz el curso aquí: www.standup-spain.com

*Estudio internacional realizado por L'Oréal Paris con IPSOS, empleando información recopilada de ocho países y 15 000 participantes.spain.com

