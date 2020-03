L'Oréal Paris s'engage dans la lutte contre le harcèlement de rue et lance un programme de formation international : Stand Up

Face à ces résultats, L'Oréal Paris engagé depuis toujours pour défendre l'estime de soi, est plus que jamais déterminé́ à s'opposer au harcèlement de rue au quotidien. Ainsi, L'Oréal Paris et Hollaback! ont mis au point un programme de formation : Stand Up contre le harcèlement de rue. En France, le programme de formation sera déployé́ sur le terrain grâce à l'aide de la Fondation des Femmes et de ses associations partenaires à travers des initiatives scolaires, périscolaires et des formations dans les espaces publics (gares, festivals...).

UNE METHODOLOGIE EFFICACE

Il·elle·s seront formé·e·s pour agir grâce à la méthodologie des « 5D » : Distraire, Déléguer, Dialoguer, Diriger et Documenter. Ce programme de formation centré sur l'intervention d'un témoin a été mis au point par l'ONG Hollaback! et approuvé par des expert·e·s. Le terme « intervention d'un témoin » désigne l'action entreprise par un témoin pour désamorcer une situation de harcèlement de rue et rendre l'espace public plus sûr. Accessible au grand public depuis janvier 2020, la formation Stand Up est déployée sur le terrain grâce aux associations partenaires. Pour que chacun·e·s puissent y accéder à tout moment, la formation est également disponible en version interactive sur le site : standup-france.com.

« Combien sommes-nous à détourner le regard, car nous ne savons pas quoi faire pour aider? Ce partenariat va permettre de former des personnes dans le monde entier, hommes et femmes de toutes les origines et de toutes les générations, à la méthodologie des « 5D ». Grâce à des gestes simples mais déterminants, chacun.e disposera d'outils/reflexes qui l'aidera au quotidien à identifier les situations de harcèlement et savoir comment intervenir pour y mettre fin. C'est tous·tes ensemble que nous pourrons faire changer les comportements et rendre l'espace public plus sûr. »

Emily May, Cofondatrice et Directrice Executive de Hollaback!

« Le harcèlement de rue est parmi les violences sexistes les plus communes que subissent les femmes. C'est une réelle atteinte à leur liberté́ de mouvement. Il est urgent d'agir. Mais comment ? Grâce à Stand Up, ce sont des centaines de milliers de personnes qui pourront mieux comprendre et mieux réagir face à ces violences. La Fondation des Femmes est fière d'être partenaire de ce projet et de mobiliser partout en France l'expertise d'associations formatrices que sont la FNSF, Filactions et En avant toute(s). »

Anne-Cécile Mailfert, Fondatrice et Présidente de la Fondation des Femmes

L'ESTIME DE SOI, AVANT TOUT

Le harcèlement de rue est une atteinte à la dignité́, une attaque à l'intégrité́. Fidèle à son slogan militant « Parce que je le vaux bien », L'Oréal Paris a multiplié́ les initiatives pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de croire en elles. L'Oréal Paris a toujours soutenu et célébré́ l'émancipation des femmes en toutes circonstances. Le moment est désormais venu de nous engager collectivement pour mettre fin au harcèlement de rue.

« L'Oréal Paris œuvre en faveur de l'indépendance et de l'affirmation des femmes à chaque étape de leur vie. En éliminant les obstacles qui les empêchent de réaliser leurs ambitions, nous nous engageons à les aider à renforcer leur estime de soi. Avec Hollaback! et d'autres ONG locales partenaires, nous invitons les femmes et les hommes à agir pour intervenir en toute sécurité́ s'ils·si elles sont témoins ou s'ils·si elles font l'objet de harcèlement de rue. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les filles et les femmes peuvent avancer en toute confiance vers un avenir exempt de harcèlement de rue. »

Delphine Viguier-Hovasse, Directrice Générale Internationale de L'Oréal Paris.

Rejoignez le mouvement contre le harcèlement de rue : https://standup-france.com

** Méthodologie de l'enquête :

Ce sondage international sur le harcèlement sexuel dans l'espace public a été mené par Ipsos pour L'Oréal Paris dans 8 différents pays : le Canada, la France, l'Inde, l'Italie, le Mexique, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans chacun de ces pays, 2 000 personnes (1 250 femmes et 750 hommes) ont été interrogées. Au total, 15 500 personnes ont répondu au sondage entre le 5 février 2019 et le 27 février 2019. Les entretiens individuels ont été menés en ligne.

