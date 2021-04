L'Organisation mondiale de l'AVC conseille au public d'être vigilant en ce concerne l'éventuelle apparition de symptômes pouvant indiquer un accident vasculaire cérébral rare lié aux vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca contre la COVID

GENÈVE, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'Organisation mondiale de l'AVC (World Stroke Organization) réclame une sensibilisation accrue concernant les symptômes d'un type rare d'AVC qui a été lié aux vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca contre la COVID-19. Cet appel à la sensibilisation fait suite à la décision de suspendre l'administration du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis et aux récents changements apportés aux directives cliniques concernant l'utilisation du vaccin AstraZeneca en Europe en raison de l'apparition rare de thromboses des sinus veineux cérébraux (TSVC) chez des patients ayant reçu ces vaccins.

La TSVC est un type de caillot sanguin qui se forme dans les sinus veineux de votre cerveau et peut entraîner la rupture et l'écoulement d'amas de globules sanguins dans les tissus cérébraux. Il s'agit d'un trouble rare qui représente actuellement 1 à 2 % des AVC dans le monde. La TSVC est plus fréquente chez les femmes, comme elle l'a été dans les cas signalés suite à la vaccination avec les produits J&J et AstraZeneca.

Tandis que les risques encourus par la population associés à la vaccination contre la COVID sont compensés par les effets bénéfiques de la vaccination, y compris la réduction du risque d'AVC associé à la COVID, l'Organisation mondiale de l'AVC (WSO) appelle le public et les professionnels de santé à être sensibilisés aux facteurs de risque et aux symptômes de la TSVC et de réaliser un diagnostic pertinent de ce trouble. Il est vital que toute personne chez qui l'on suspecte une TSVC reçoive en temps opportun une évaluation et un traitement neurologiques appropriés afin de réduire le risque d'invalidité grave et de décès.

Parmi les personnes prédisposées à la TSVC figurent les personnes souffrant de troubles de la coagulation sanguine, les femmes qui prennent des contraceptifs oraux, enceintes ou venant d'accoucher, et les personnes atteintes de maladies malignes préexistantes.

Les symptômes de la TSVC incluent des maux de tête, une vision floue, la perte du contrôle des mouvements dans certaines parties du corps, des convulsions, des évanouissements, des difficultés d'élocution et de la confusion. De nombreux patients présentent des maux de tête non spécifiques, par conséquent, tout nouveau mal de tête, ou tout changement dans le caractère d'un mal de tête existant, ne devrait pas être ignoré lorsqu'un individu a reçu le vaccin J&J ou AstraZeneca.

Le diagnostic de la TSVC nécessite un examen neurologique spécialisé des patients suspects. L'imagerie cérébrale peut être utilisée pour confirmer la présence d'un caillot sanguin ou d'une hémorragie, tous deux pouvant survenir avec la TSVC. Une fois le diagnostic effectué, on commence habituellement un traitement au moyen d'anticoagulants.

L'Organisation mondiale de l'AVC (WSO) procède actuellement à surveillance des preuves émergentes et fournira des conseils supplémentaires lorsque des détails sur les cas de TSVC associés à la vaccination contre la COVID-19 seront publiés.

www.world-stroke.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488968/World_Stroke_Organization_Logo.jpg

Pour tout complément d'information, veuillez contacter le secrétariat de l'Organisation mondiale de l'AVC (WSO) à l'adresse : [email protected].

Related Links

https://www.world-stroke.org



SOURCE World Stroke Organization