L'UATP INVITE LES CADRES DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE À ASSISTER À AIRLINE DISTRIBUTION 2022

WASHINGTON et LISBONNE, Portugal, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'UATP invite les cadres des compagnies aériennes internationales et de l'industrie du voyage à assister à Airline Distribution 2022. L'événement est de retour en présentiel, du 10 au 12 mai à Lisbonne.

Airline Distribution rassemble des leaders de l'industrie du monde entier pour discuter des questions importantes de distribution dans un forum neutre. Airline Distribution se concentrera sur les nombreux aspects de la distribution des billets d'avion, avec une variété de compagnies aériennes et d'intervenants du secteur qui parleront du retour des voyages, des progrès en matière de paiement, des perspectives d'avenir, ainsi que de l'évolution de la technologie au cours des deux dernières années dans le secteur, et bien plus encore.

« Airline Distribution est une excellente occasion pour les participants d'apprendre des experts qui travaillent à résoudre les problèmes complexes de distribution auxquels le secteur est confronté aujourd'hui », a déclaré Ralph Kaiser, président et PDG de l'UATP. « Les participants ont la possibilité de contribuer aux discussions et d'acquérir une expérience de première main pour se préparer aux opportunités qui abondent. »

L'UATP accueille Airline Distribution depuis plus de 15 ans. Découvrez, participez à des activités et créez un réseau parmi les leaders mondiaux du secteur. Pour en savoir plus sur Airline Distribution 2022, veuillez consulter le site : https://uatp.com/index.php/news-events/airline-distribution-2022/

Si vous souhaitez parrainer ou prendre la parole à Airline Distribution 2022, contactez [email protected] .

À propos de UATP

L'UATP est un réseau de paiement mondial détenu et géré par les compagnies aériennes du monde entier et accepté par des milliers de commerçants pour les paiements aériens, ferroviaires et d'agences de voyages. L'UATP relie les compagnies aériennes aux formes alternatives de paiement, ce qui permet d'étendre la portée et de générer des ventes supplémentaires au niveau mondial. L'UATP offre des outils de données faciles à utiliser, DataStream® et DataMine®, qui fournissent des détails complets sur les comptes aux émetteurs et aux acheteurs de voyages d'affaires pour une gestion précise des voyages.

Accepté comme moyen de paiement pour les voyages d'affaires dans le monde entier par les compagnies aériennes, les agences de voyages et Amtrak® ; les comptes UATP sont émis par : Aeromexico; Air Canada (TSE : AC) ; Air China ; Air New Zealand (ANZFF : PK) ; Air Niugini ; American Airlines (NASDAQ : AAL ); APG Airlines ; Austrian Airlines ; BCD Travel ; China Eastern Airlines (NYSE : CEA ) ; Delta Air Lines (NYSE : DAL ) ; EL AL Israel Airlines ; Etihad Airways ; Fareportal ; Frontier Airlines ; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE : GOL et Bovespa : GOLL4) ; Hahn Air ; High Point ; Japan Airlines (9201:JP) ; JetBlue Airways ; Qantas Airways (QUBSF.PK) ; Shandong Airlines ; Sichuan Airlines ; Southwest Airlines (NYSE : LUV ) ; Sun Country Airlines ; TUIfly GmbH ; Turkish Airlines (ISE:THYAO) ; United Airlines (NYSE : UAL ) et WestJet.

AirPlus International publie le compte d'entreprise basé sur l'UATP pour la compagnie aérienne allemande Lufthansa.

