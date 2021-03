L'unité commerciale de gestion des talents de PSI commence l'année 2021 avec des acquisitions stratégiques

Cette croissance internationale continue fait progresser la stratégie mondiale de l'entreprise, dont les clients profitent ainsi d'une valeur accrue

GLENDALE, Californie, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'unité commerciale de gestion des talents de PSI poursuit son parcours en vue de devenir une entreprise mondiale de solutions de gestion des talents dans des marchés stratégiques. PSI annonce aujourd'hui l'acquisition de Human Scope (Hong Kong/Chine élargie) et d'Ottmann Global Partners (Allemagne), ainsi que la conversion de Caliper Singapore, Caliper Australia et Caliper Canada en entités en propriété exclusive.

Grâce à ses investissements dans ces marchés internationaux, PSI ajoute à son portefeuille des capacités de leadership en matière de gestion et d'évaluation des talents et des solutions de perfectionnement essentielles en plus d'étendre sa présence au sein de régions stratégiques. Ces acquisitions renforcent les équipes actuelles de PSI grâce à l'ajout de leaders chevronnés et favoriseront la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale.

Grâce à ces acquisitions, PSI tirera parti de la solide réputation de Human Scope pour ce qui est de fournir des applications de haute qualité dans le domaine de la psychologie organisationnelle ainsi que de son approche pragmatique axée sur les clients. Human Scope propose actuellement ses services en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis.

Avec l'acquisition d'Ottmann Global Partners, qui propose entre autres des services d'évaluation du leadership, de coaching de cadres, de développement organisationnel et de consulting en gestion du changement, PSI intègre des consultants d'expérience et une entreprise aux nombreux succès. Cette acquisition élargit la présence de PSI en Europe et au-delà.

À la suite de l'acquisition de Caliper en 2019, PSI a conclu l'acquisition de trois entreprises internationales en participation partenaires de Caliper. En janvier 2021, Caliper Australia, Caliper Singapore et Caliper Canada sont devenues des filiales en propriété exclusive de PSI. Ces acquisitions permettent à PSI d'intégrer de solides compétences de leadership et d'étendre sa présence en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

« Ces cinq acquisitions appuient nos objectifs de croissance dans des marchés clés partout dans le monde et viennent compléter le bassin en pleine expansion d'experts et de solutions de PSI, a déclaré Peter Celeste, président de l'unité commerciale mondiale de gestion des talents de PSI. Nous sommes heureux de continuer à faire croître l'organisation à l'échelle mondiale tout en intégrant une expertise approfondie en évaluation et en perfectionnement des talents, en joignant une clientèle plus vaste et en offrant une valeur ajoutée à nos clients grâce à nos nouvelles capacités. »

À l'issue de ces acquisitions, les clients bénéficieront à la fois de l'orientation client des entreprises intégrées et du principe directeur fondamental de PSI consistant à aider les gens et les entreprises à réaliser leur potentiel.

À propos de PSI

PSI, ce sont des spécialistes du talent, des psychologues, des scientifiques des données et des consultants en RH qui évaluent, sélectionnent, perfectionnent et recrutent des talents à l'échelle mondiale. Centrée sur la psychologie et disposant de la technologie appropriée, PSI aide ses clients à prendre des décisions fondées sur les données pour leur effectif. PSI améliore le travail aux quatre coins de la planète en réalisant chaque année plus de 30 millions d'évaluations dans plus de 50 langues. Libérez le potentiel des talents. Réalisez vos ambitions.

