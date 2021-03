Unidade de negócios de gestão de talentos da PSI inicia 2021 com aquisições estratégicas

Crescimento internacional contínuo amplia a estratégia global e oferece valor expandido aos clientes

GLENDALE, Califórnia, 17 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A unidade de negócios de gestão de talentos da PSI continua sua trajetória em direção a uma empresa global de soluções de talentos com expansão em mercados estratégicos. Atualmente, a PSI anuncia a aquisição da Human Scope (Hong Kong/Grande China) e da Ottmann Global Partners (Alemanha), e a conversão de Caliper Singapura, Caliper Austrália e Caliper Canadá em entidades de propriedade integral.

Com o investimento nestes mercados internacionais, a PSI adiciona ao seu portfólio soluções de liderança e avaliação e desenvolvimento de talentos e expande seu alcance em regiões estratégicas. Essas aquisições fortalecem e aprofundam as equipes existentes da PSI, adicionando líderes experientes para promover o crescimento global.

A Human Scope traz para a PSI sua forte reputação por oferecer aplicações em psicologia organizacional de alta qualidade combinadas com uma abordagem pragmática focada no cliente. A Human Scope atualmente presta serviços em toda a Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Europa e EUA.

A Ottmann Global Partners, cujos serviços incluem avaliação de liderança, treinamento executivo, desenvolvimento organizacional e consultoria de gestão de mudanças, traz para a PSI consultores experientes e um histórico de obtenção de resultados bem-sucedidos. Esta aquisição amplia a presença da PSI na Europa e além.

Após a aquisição da Caliper em 2019, a PSI concluiu a aquisição de três organizações internacionais de parceiros da Caliper de propriedade conjunta. Em janeiro de 2021, a Caliper Austrália, a Caliper Singapura e a Caliper Canadá tornaram-se de propriedade integral da PSI. Essas aquisições trazem forte liderança da PSI e maior presença na Ásia-Pacífico e América do Norte.

"Todas as cinco aquisições apoiam nossos objetivos de continuar a expandir para os principais mercados em todo o mundo e adicionar ao crescente grupo de especialistas e soluções da PSI", comentou Peter Celeste, presidente da Global Talent Management. "Estamos felizes em continuar ampliando a organização globalmente, ao mesmo tempo em que adicionamos profundo conhecimento em avaliação e desenvolvimento de talentos, alcançando uma base mais ampla de clientes e permitindo que estes obtenham ainda mais valor de nossas capacidades agregadas."

Os clientes podem esperar a abordagem centrada no cliente dessas organizações, complementando um princípio central de direção na PSI: ajudar pessoas e organizações a atingir seu potencial.

Sobre a PSI

Somos especialistas em talentos. Somos psicólogos, cientistas de dados e consultores de RH que analisam, selecionam, desenvolvem e envolvem talentos em todo o mundo. Com a psicologia no nosso âmago e a tecnologia ao nosso alcance, permitimos que você tome decisões sobre as pessoas com base em dados. Ao oferecer mais de 30 milhões de avaliações em mais de 50 idiomas por ano, melhoramos o trabalho em todos os setores e em qualquer local. Desbloqueie o potencial de talentos. Concretize a sua ambição.

