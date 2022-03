L2 Labs Foundation apoiou ZKSea no lançamento da coleção de NFTs com o lendário ex-patinador russo Evgeni Plushenko

SINGAPURA, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZKSea firmou uma parceria com a NFKings, plataforma líder de criação e distribuição de NFTs, e com o lendário ex-patinador artístico russo, quatro vezes medalhista olímpico, Evgeni Plushenko, para lançar uma notável coleção esportiva de tokens não fungíveis (NFTs), em 4 de março, às 10h (UTC). As vendas dos NFTs terão duração de dois dias e terminam em 6 de março, às 10h (UTC), com interessantes airdrops de NFTs a serem lançados em breve.

Apoiada pela L2 Labs Foundation, a ZKSea está estabelecida no topo da plataforma zero-knowledge proof ZKSpace e cunha, armazena e comercializa NFTs utilizando as ZK-proofs com tecnologia de redimensionamento de segunda camada da Ethereum. O marketplace de ponta de NFTs de segunda camada da Ethereum proporciona uma plataforma econômica e eficiente para os entusiastas de NFTs. Com o apoio da NFKings, os NFTs de Plushenko desta coleção serão cunhados no marketplace ZKSea e distribuídos na Mystery Boxes.

"Não importa qual será o resultado final. Eu já ganhei." -----Evgeni Plushenko

Evgeni Plushenko é amplamente considerado como um dos patinadores artísticos mais incríveis de todos os tempos. Ele é quatro vezes medalhista olímpico (ouro em 2006, ouro por equipe em 2014, prata em 2002 e 2010), três vezes campeão mundial, sete vezes campeão europeu, quatro vezes campeão do Grand Prix Final e dez vezes campeão nacional russo. Além disso, Evgeni estabeleceu um recorde no circuito do Grand Prix, com 22 vitórias. Com todas suas conquistas notáveis, ele é considerado um dos mais lendários patinadores artísticos da história.

"Eu patino para os fãs. Não é tão divertido sem eles me apoiando. Recebo a energia deles e quero patinar bem para eles. Eles me relaxam. Eles me fazem feliz quando patino para eles." -----Evgeni Plushenko.

Esta coleção de NFTs foi projetada pela NFKings para homenagear alguns dos momentos mais memoráveis da carreira de Plushenko e para oferecer uma experiência intimista para todos seus fãs interagirem diretamente com seu superastro favorito da patinação artística.

O mercado de NFTs está passando por um rápido crescimento. Vários atletas e clubes esportivos famosos fazem parceria com marketplaces de NFTs para emitir NFTs em vários formatos, inclusive, mas não se limitando a, games e itens colecionáveis, destaques em vídeo e GIFs, lembranças, autógrafos digitais, ingressos e pacotes, entre outros. Atualmente, os NFTs permitem que os atletas promovam seus nomes e abram novos caminhos e ideias para interagir com os fãs. Para os fãs dos esportes, é a oportunidade de adquirir itens colecionáveis digitais, além de conhecerem seu atleta favorito.

O lançamento deste projeto será em 4 de março, às 10h (UTC). Esta é a chance de comprar um NFT de sua mais admirada lenda da patinação artística.

Sobre a ZKSpace

A nova plataforma ZKSpace consiste em três partes principais: ZKSwap, um formador de mercado automatizado (AMM) DEX inovador de segunda camada que utiliza tecnologia ZK-Rollups, o serviço de pagamentos ZKSquare e um centro de cunhagem e marketplace de NFTs chamado ZKSea. Com uma interface de usuário totalmente nova, suporte de NFTs, listagem ilimitada de tokens, retirada mais fáceis, eficiência otimizada e suporte de múltiplas cadeias, a ZKSpace tem como objetivo implementar ZK-Rollups compatíveis com EMV e, em breve, trazer mais produtos com base em segunda camada para a comunidade.

Sobre a NFKings

A NFKings é uma plataforma líder de ecossistemas de NFTs com foco nos três principais pilares que formam a base de um metaverso sustentável. Em primeiro lugar, a criação e produção de NFTs de marca que formarão o conteúdo para o metaverso. Em segundo lugar, a criação e produção de games de NFTs divertirão os usuários e permitirão, ao mesmo tempo, o crescimento da utilidade pública desses NFTs de marca. Por último, um metaverso lindamente criado que conecta NFTs e Game-Fi em uma única arena, onde todos nós nos misturamos, socializamos e interagimos. Bem-vindo ao novo mundo da internet na blockchain.

FONTE L2 Labs Foundation

