La 124e Foire de Canton vise à ouvrir davantage le marché chinois aux acheteurs mondiaux

« La Foire de Canton fera bon usage des ressources des marchés nationaux et internationaux et contribuera au développement équilibré du commerce extérieur de la Chine grâce à l'expansion de notre réseau mondial de coopération stratégique et de notre offre de produits », a déclaré M. Xu. « Par exemple, la phase 1 de la foire présentera des produits industriels proposés par des marques de haut de gamme et dotés de caractéristiques technologiques pointues, tandis que la phase 3 présentera des produits de consommation faisant l'objet d'une plus forte demande sur le marché. »

« Nous continuerons à porter nos efforts sur le marketing ciblé, la spécialisation et l'innovation, à nous concentrer sur les secteurs clés et à cibler des marchés pour offrir aux acheteurs une expérience plus plaisante, des transactions plus sûres et une meilleure rentabilisation. Nous avons effectué du marketing numérique en nous appuyant sur le big data, les médias sociaux et les moteurs de recherche. Nous avons réalisé un marketing ciblé dans le cadre d'un programme de partenariat entre des foires étrangères et le Canton et d'un programme d'incitation destiné à attirer des acheteurs. Nous allons également mettre en place un réseau de fournisseurs-acheteurs et le service de recherche de fournisseurs internationaux Multinationals Sourcing Service (MSS) afin d'améliorer l'expérience des acheteurs », a ajouté M. Xu.

La foire se tient du 15 octobre au 4 novembre et se déroulera en trois temps. Pour consulter la liste de toutes les catégories de produits représentées à la Foire de Canton, rendez-vous sur : http://i.cantonfair.org.cn/en/index

À propos de la Foire de Canton

La Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) se tient tous les deux ans à Guangzhou, au printemps et en automne. Créée en 1957, cette foire est devenue un évènement très complet. Il s'agit de la foire la plus ancienne, la plus respectée et la plus grande de Chine et celle qui compte le plus grand nombre de produits. C'est également la foire qui présente les acheteurs les plus variés en termes de provenance et le plus important volume d'affaires de Chine.

