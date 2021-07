La 130e Foire de Canton se tiendra à la fois en ligne et sur place

L'exposition sur place continuera à se dérouler selon son format habituel en trois phases, chacune durant quatre jours. L'espace d'exposition total est de 1,185 million de mètres carrés et environ 60 000 stands standard sont attendus pour remplir cette énorme surface. Les représentants chinois d'organisations et d'entreprises étrangères, ainsi que les acheteurs nationaux, sont tous invités à participer à la Foire. Le site Internet de l'exposition en ligne de la Foire a développé une fonctionnalité innovante qui combine de manière transparente l'espace de l'événement sur place, permettant ainsi à un plus grand nombre de visiteurs d'assister à la version sur place de la Foire.

La Foire de Canton est un événement commercial international complet qui a la plus longue histoire, la plus grande échelle, la plus grande variété d'expositions et le plus grand chiffre d'affaires en Chine. Cette année étant celle du centenaire du Parti communiste chinois, la 130e Foire de Canton revêt une grande importance. Le ministère du Commerce travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement provincial du Guangdong pour améliorer et accélérer les divers plans mis en place, notamment l'organisation de l'exposition, les festivités et la consolidation du rôle de la Foire de Canton en tant que plateforme de développement global, tout en consolidant les progrès impressionnants réalisés dans la prévention et le contrôle de la COVID-19.

Du point de vue du développement social et économique, la Foire servira à soutenir le nouveau modèle de développement national qui considère la circulation économique intérieure comme le pilier principal, tandis que les circulations économiques intérieure et internationale se renforcent simultanément.

Les entreprises chinoises et internationales sont invitées à visiter le grand événement qu'est la 130e Foire de Canton. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un avenir meilleur.

Centre du commerce extérieur de la Chine

