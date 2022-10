La 132.ª Feria de Cantón se asocia con empresas de alta calidad, lo que lleva a la industria de productos de ferretería a nuevas alturas

CANTÓN, China, 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ - La 132.ª Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la Feria de Cantón ("la Feria"), comenzó en formato virtual el 15 de octubre de 2022. En la feria, las herramientas de ferretería son una de las ocho exhibiciones importantes. Los artículos de ferretería en exhibición se centran en nuevas tecnologías integradas y nuevos materiales y diseños, con el objetivo de promover el intercambio internacional en toda la industria ferretera para permitir el desarrollo de alta calidad.

"Los productos de ferretería, que son una de las materias primas más utilizadas, afectan nuestra vida diaria", afirmó Liu Quandong, subdirector de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Feria de Cantón. "Alrededor de 3.000 marcas del sector que participan en esta Feria de Cantón ofrecen a los compradores de todo el mundo un magnífico diseño de productos, un excelente control de calidad y una experiencia cómoda para el usuario".

ZHEJIANG AMERTOP INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. ("AMERTOP"), que se dedica a hacer posible una mejor calidad de vida para los usuarios de todo el mundo, presenta su exquisita manija de puerta, que no solo comprende y absorbe la esencia de la arquitectura humana, sino que también incorpora la ciencia ergonómica de manera que el agarre siempre sea funcional. Desde los procesos de fundición tradicionales hasta las técnicas avanzadas de forja, el pulido a mano y el pulido mecánico inteligente, la manija es perfecta. También incluye más de 30 capas de pintura, lo que demuestra cómo Amertop está superando los límites de la tecnología en la industria.

En la Feria de Cantón, Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Co., Ltd. ("Double Goats") muestra sus discos multifuncionales de resina para amolar. Para fabricar los discos, utilizan equipos integrados de corte y amolado aglomerados con resina. Double Goats investiga y desarrolla de manera independiente resinas sin polvo y lleva la delantera en el uso de los abrasivos RT de la más alta gama para lograr una mejor adhesión de la resina y prolongar su vida útil.

Otro expositor de productos de ferretería, T-MAX (HANGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD., presenta los gatos hidráulicos T-MAX que se pueden utilizar como equipo de vehículos todoterreno. Este producto también es adecuado para vehículos deportivos SUV, motocicletas ATV de playa y otros vehículos especiales que se utilizan en condiciones viales difíciles y complejas, incluido el trabajo en ambientes como frío extremo, pantanos, desiertos, playas y caminos escarpados de montaña.

Más de 172.000 productos de ferretería, desde taladros inalámbricos y pistolas de aire caliente hasta cables para soldadura y químicos orgánicos como el alcohol polivinílico, están en exhibición para ofrecer mayor comodidad a la vida de los usuarios de todo el mundo.

Para conocer más oportunidades comerciales, regístrese en https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1926780/image_5003628_34334013.jpg

FUENTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair