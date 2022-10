La 132e foire de Canton exploite pleinement les avantages de l'industrie chinoise de la médecine et de la santé en vue d'offrir des choix de soins de santé de qualité

GUANGZHOU, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 132e foire de Canton, qui a débuté le 15 octobre, rassemble les principales entreprises de l'industrie de la santé de la Chine, mettant pleinement en valeur ses avantages industriels tout en offrant aux consommateurs mondiaux de meilleurs choix en matière de soins de santé.

Parmi eux, Crown Name (WH) Disposable Hygiene Products ("Crown Name") présente ses produits médicaux, de protection de la sécurité industrielle et de nécessité quotidienne qui sont exportés vers des pays dotés de systèmes médicaux développés, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe. Ces produits, incluant lingettes sèches, lingettes humides et tampons dentaires, ont passé avec succès divers tests et certifications sur les principaux marchés, notamment les normes ISO9001, ISO14001, ISO EN 13485 et les certifications de produits US FDA, 510K, EU CE et MDR.

Le fabricant d'instruments médicaux de haute qualité Shanghai Honsun International Trade ("Honsun") présente ses produits médicaux les plus vendus, notamment un dispositif d'irrigation nasale, un nébuliseur à maille portable et un irrigateur oral doté d'une fonction révolutionnaire de désinfection par UV.

La conception brevetée de la lampe UV de l'irrigateur buccal avec fonction de désinfection par UV résout efficacement les dangers cachés pour la santé et la sécurité causés par les réservoirs d'eau humide et les buses, particulièrement susceptibles d'engendrer des bactéries. Il est équipé d'une variété de buses afin de répondre à différents besoins. Le débit d'eau configuré à haute impulsion peut nettoyer efficacement les résidus alimentaires fixés par voie orale.

L'impulsion de l'eau du dispositif d'irrigation nasale de HONSUN imite la fréquence de l'oscillation mucociliaire et aide à restaurer la fonction physiologique normale de la mucociliaire. Son réglage de la pression d'eau à trois niveaux permet aux patients de choisir la pression appropriée en fonction de leur état. Le Wearable Mesh Nebulizer est un produit haut de gamme alimenté par une batterie au lithium intégrée, qui fonctionne sans bruit et possède une fonction d'autonettoyage. Son design compact et portable augmente considérablement le confort d'utilisation pour les patients.

L'exposition rassemble plus de 600 fabricants chinois de produits médicaux présentant plus de 20 000 produits, afin de montrer aux acheteurs mondiaux le nouveau niveau de fabrication des produits médicaux chinois. Ils bénéficieront ainsi d'une expérience sûre et d'excellence grâce à des technologies innovantes, des services personnalisés et des normes de conformité.

Pour plus d'informations et d'opportunités dans le secteur des fournitures médicales, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx - /foreign-emailhttps://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou contacter [email protected] .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1925966/image_5003628_34769431.jpg

SOURCE Canton Fair