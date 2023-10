La 134e édition de la Foire de Canton met en lumière la tendance mondiale à la conservation de l'énergie grâce à des innovations respectueuses de l'environnement

GUANGZHOU, Chine, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La 134e Foire chinoise des importations et des exportations (« Foire de Canton » ou « la Foire ») devrait changer la donne dans le secteur des nouvelles énergies. En collaborant avec des entreprises de premier plan, la Foire présentera au monde une gamme de produits innovants dans le domaine des nouvelles énergies, soulignant ainsi l'engagement de la Chine en faveur de la durabilité environnementale et de la conservation de l'énergie.

Flextech Company, untreprise de haute technologie spécialisée dans l'industrie photovoltaïque des produits solaires mobiles, qui se consacre à la recherche, au développement, à la conception et à la production de panneaux solaires pliables flexibles et semi-flexibles, a présenté sa gamme de produits phares lors de la Foire. L'arbre solaire flexible Sunflower (l'arbre solaire), qui adopte une production d'énergie photovoltaïque distribuée allant jusqu'à 500 W, renforcée par le panneau PV le plus fin, est capable de convertir le courant continu en courant alternatif par le biais d'un micro-onduleur. Une fois connecté au réseau, l'arbre solaire est capable d'alimenter toute une communauté en éclairage paysager intelligent, en vidéosurveillance intégrée, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://goo.su/9hwNJ.

Zhejiang JEC New Energy Technology., Ltd (« CETC SOLAR ») est spécialisé dans la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques distribuées et de systèmes photovoltaïques environnementaux, fournissant des produits de base tels que des panneaux solaires, des systèmes photovoltaïques commerciaux, publics et domestiques, des micro-systèmes photovoltaïques, des onduleurs photovoltaïques et des contrôleurs intelligents. En présentant sa solution solaire de premier plan à la Foire, CETC SOLAR a dévoilé son panneau solaire de type N 410 W-430 W à demi-cellules de 182 mm, entre autres, produit grâce à l'innovation de pointe des cellules de type N, ce qui réduit l'effet de point chaud et la perte de puissance interne en coupant la cellule solaire en deux, fournissant ainsi une puissance de sortie plus élevée. Rendez-vous sur https://goo.su/Cgj4U pour découvrir d'autres solutions innovantes.

Zhejiang Universal Machinery Co., Ltd. (Universal Machinery), repousse les limites de l'innovation avec ses produits d'énergie nouvelle. L'entreprise, qui jouit d'une solide réputation dans l'industrie mécanique et électrique, se fait un nom sur le marché des nouvelles énergies. Ses tours d'éclairage solaire, présentées à la Foire de Canton, sont un excellent exemple de son approche novatrice. La tour multifonction UNIV Innovative R&D est un produit polyvalent qui soutient l'énergie solaire et éolienne et remplit diverses fonctions sur les chantiers de construction, dans les mines, les aéroports, les ports maritimes, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://goo.su/z4nw2Z.

La Foire de Canton, qui en est à sa 134e édition, est une manifestation dynamique du développement durable, à laquelle participent des milliers d'acheteurs. Pour en savoir plus sur ce salon, veuillez consulter le site officiel de la Foire de Canton à l'adresse https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 ou prendre contact avec [email protected].

