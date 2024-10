La 136e édition de la foire de Canton présente l'essor des appareils électroménagers intelligents et durables

GUANGZHOU, Chine, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La première phase de la 136e foire de Canton, qui se tiendra du 15 au 19 octobre, est en cours. Le site Electronics & Appliance Category compte plus de 3 000 exposants, avec un total de 193 700 produits téléchargés sur la plateforme en ligne, ce qui représente une augmentation de 47,41 % par rapport à la session précédente.

Le salon met en lumière les percées industrielles et les tendances vers de nouvelles entreprises, de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'entreprise. Dans la section de l'exposition consacrée à l'électroménager, Galanz, un exposant clé, présente plus de 200 produits dans plus de 10 catégories, y compris des appareils intégrés tels que des micro-ondes, des réfrigérateurs et des solutions de maison intelligente. « Lors de cette session, le stand d'exposition de Galanz est le plus grand qu'il ait jamais été », a déclaré un représentant de Galanz.

Une série de nouveaux appareils électroménagers intelligents pour la vie quotidienne a attiré l'attention des acheteurs du monde entier. Guangzhou Mianhong Electronic Technology Co. Ltd. présente des téléviseurs intelligents dotés de fonctions telles que la commande vocale et la reconnaissance faciale. Ces téléviseurs répondent à des besoins divers, allant des films haute définition et des jeux 3A aux appels vidéo et à l'enseignement en ligne, le tout avec une qualité visuelle et audio supérieure.

Olansi Health Industry Co., Ltd. présente sa nouvelle machine à café pour la purification de l'eau, qui combine la purification de l'eau et la préparation du café, répondant ainsi au besoin d'eau propre et rapide et de café savoureux des travailleurs occupés. Parallèlement, la poubelle à capteurs d'EKO Development Limited, dotée d'un système de tri intelligent et d'une désinfection à l'ozone, a également suscité un vif intérêt, car EKO vise à améliorer l'esthétique et la commodité de la maison, en transformant les poubelles en bien plus que de simples outils d'élimination des déchets.

Zhejiang Crossbow Brand Electric Appliance Co. propose un ventilateur de purification sans lame qui combine un ventilateur, un purificateur et une commande intelligente. Doté d'un moteur CC sans balais et d'un conduit d'air innovant, il consomme moins de 35 W. Ce ventilateur haute performance au design unique a également remporté la médaille d'or du design de la foire de Canton.

Selon l'Administration générale des douanes de la RPC, les exportations d'appareils électroménagers en provenance de Chine ont bondi de 14,7 % au cours des huit premiers mois de 2024. Cette croissance met en évidence le succès des entreprises chinoises de fabrication intelligente à répondre à la demande du marché et à stimuler l'innovation des produits. Grâce aux nouvelles technologies, la Chine est devenue un leader de la « fabrication de qualité ». La foire de Canton est toujours une plateforme essentielle pour démontrer la compétitivité mondiale des fabricants chinois et renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533554/image_1.jpg