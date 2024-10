Pertumbuhan Pesat Kategori Produk Perangkat Rumah Tangga Berteknologi Pintar dan Berkelanjutan di 136th Canton Fair

Pameran ini menampilkan berbagai terobosan dan tren industri yang melibatkan banyak perusahaan, produk, teknologi, serta model bisnis baru. Di area pameran perangkat rumah tangga, Galanz, ekshibitor utama, memamerkan lebih dari 200 produk dari sekitar 10 kategori, termasuk perangkat terintegrasi, seperti microwave, kulkas, dan solusi rumah pintar (smart home). "Di sesi ini, Galanz menggelar stan pameran terbesar selama berpartisipasi di Canton Fair," ujar seorang perwakilan Galanz.

Sederet solusi smart home baru juga menarik perhatian pembeli global. Guangzhou Mianhong Electronic Technology Co., Ltd. memamerkan smart TV dengan sejumlah fitur, seperti voice control dan facial recognition. TV ini memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari film definisi tinggi dan gim 3A hingga voice call dan pembelajaran daring, dengan kualitas visual dan audio terbaik.

Olansi Health Industry Co., Ltd. menghadirkan coffee machine dengan fitur pemurnian air baru. Produk ini memadukan pemurnian air dan pembuatan kopi sehingga pekerja sibuk memperoleh air bersih dan kopi lezat dengan cepat. Di sisi lain, produk sensor trash can EKO Development Limited, menawarkan fitur smart sorting dan ozone disinfection, juga menarik perhatian pengunjung. Selain mempercantik tampilan rumah dan meningkatkan kenyamanan, EKO benar-benar mengubah fungsi tempat sampah.

Zhejiang Crossbow Brand Electric Appliance Co., Ltd. memamerkan kipas angin pemurni udara tanpa bilah (bladeless purification fan) yang menggabungkan fungsi kipas, pemurni udara, dan smart control. Dengan motor DC tanpa sikat (brushless) dan desain air duct yang inovatif, konsumsi listrik produk ini hanya tercatat di bawah 35 W. Berkat desain unik dan kinerja tinggi, produk kipas angin ini meraih "Canton Fair Design Award".

Menurut Kepabeanan Tiongkok, ekspor produk perangkat rumah tangga dari Tiongkok meningkat 14,7% selama delapan bulan pertama pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan kesuksesan perusahaan manufaktur pintar asal Tiongkok yang telah memenuhi permintaan pasar dan mendorong inovasi produk. Dengan teknologi baru, Tiongkok telah menjadi pemimpin sektor "manufaktur berkualitas". Maka, Canton Fair selalu menjadi sarana penting yang mempertunjukkan daya saing global produsen Tiongkok, serta meningkatkan daya tahan rantai pasok dunia.

