La 13e édition du IIICF à Macao a mis en lumière le rôle essentiel de la Belt and Road Initiative sur le plan des infrastructures internationales

MACAO, 1 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 13e International Infrastructure Investment and Construction Forum (« IIICF », « le forum »), organisé conjointement par la China International Contractors Association et le Macao Trade and Investment Promotion Institute, s'est ouvert à Macao le 28 septembre. Comme il s'agit du forum le plus important et le plus influent au monde en son genre, l'IIICF de cette année a attiré de nombreuses personnalités de la communauté de la construction et des investisseurs dans les infrastructures sur la scène internationale. Étaient présents à la cérémonie d'ouverture : Ho Iat Seng, directeur général de la région administrative spéciale de Macao (RAS de Macao); Zheng Xincong, directeur du bureau de liaison du gouvernement populaire central de la RAS de Macao; Liu Xianfa, commissaire du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine dans la RAS de Macao; Wong Sio Chak, secrétaire à la sécurité de la RAS de Macao; ainsi que différents dirigeants d'institutions financières et d'entrepreneurs étrangers.

Le forum, dont le thème est « Building High-standard, Sustainable and People-centered Infrastructure » (Bâtir des infrastructures de haut niveau, durables et centrées sur l'être humain), a attiré plus de 1 300 invités de plus de 600 organisations, dont des cadres supérieurs de 20 institutions financières, les principaux dirigeants de plus de 70 entreprises figurant au palmarès des 250 entrepreneurs internationaux les plus performants d'ENR, ainsi que des décideurs de grandes entreprises et d'importants fournisseurs du secteur de partout sur la planète. Mettant l'accent sur les opportunités et les défis des efforts de coopération internationale dans le domaine des infrastructures en cette ère post-pandémique, le forum visera à établir un large consensus et à renforcer la coopération internationale pour favoriser les projets d'infrastructure verte dans le monde.

Parmi les points saillants de l'événement, l'indice de développement des infrastructures de la Belt and Road Initiative (2022) et le rapport sur le développement des infrastructures de la Belt and Road Initiative (2022) ont été présentés lors du forum, afin de démontrer le rôle important qu'a joué la Belt and Road Initiative dans les investissements internationaux en matière d'infrastructures et les projets de construction.

Au cours du forum, la China International Contractors Association (CHINCA) a lancé le « mécanisme pour la promotion des infrastructures durables à l'échelle mondiale » en association avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et le Fonds mondial pour la nature (WWF), dans le cadre d'une offre conjointe visant à promouvoir le développement d'infrastructures durables diversifiées, inclusives, vertes, à faibles émissions de carbone et résilientes aux changements climatiques.

« En cette ère post-pandémique, les pays seront confrontés à des défis uniques, et ils ont souligné l'importance pour la communauté internationale de s'unir pour investir dans les infrastructures et la construction, afin de stimuler la croissance économique et le développement et d'améliorer les conditions de vie de la population », a déclaré Fang Qiuchen, président de CHINCA.

Pour en savoir plus sur le forum, consultez : http://en.iiicf.org/.

