La 66ème réunion Bilderberg se tiendra du 7 au 10 juin 2018 à Turin, Italie

Les principaux sujets de discussion de cette année incluent :

Le populisme en Europe L'enjeu de l'inégalité L'avenir du travail L'intelligence artificielle Les États-Unis avant les élections de mi-mandat Le libre-échange Le leadership mondial des États-Unis La Russie L'informatique quantique L'Arabie saoudite et l' Iran Le monde "post-vérité" Événements actuels

Fondée en 1954, la réunion Bilderberg est une conférence annuelle destinée à favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Chaque année, 120 à 140 dirigeants politiques et experts de l'industrie, de la finance, du monde universitaire et des médias sont invités à participer à la conférence. Environ deux tiers des participants viennent d'Europe et un tiers d'Amérique du Nord. Près d'un quart des participants provient de la sphère politique et gouvernementale ; le reste d'autres secteurs.

La conférence est un forum de discussion informelle sur les grands défis mondiaux. Les réunions se tiennent conformément à la règle de Chatham House, stipulant que les participants sont libres d'utiliser les informations obtenues, sans toutefois révéler l'identité ou l'organisation de l'orateur ni d'aucun autre participant.

Grâce au caractère privé de la réunion, les participants ne sont pas liés par les conventions de leur fonction ou par des positions convenues à l'avance. Ils peuvent ainsi prendre le temps d'écouter, de s'interroger et de recueillir des idées. Aucun résultat n'est attendu ; il n'y a pas de procès-verbal et aucun rapport n'est rédigé. De plus, aucune résolution n'est proposée, aucun vote n'a lieu et aucune déclaration de principe n'est publiée.

