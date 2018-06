La 66esima riunione di Bilderberg si svolgerà dal 7 al 10 giugno 2018 a Torino in Italia

Gli argomenti chiave di discussione di quest'anno includono:

Populismo in Europa La sfida della disparità Il future del lavoro Intelligenza artificiale Gli Stati Uniti prima delle elezioni medio termine Libero scambio Il leadership mondiale degli Stati Uniti Russia Computer quantistico Arabia Saudita e Iran Il mondo "post-verità" Eventi attuali

Fondato nel 1954, la riunione di Bilderberg è una conferenza annuale destinata a promuovere il dialogo tra l'Europa e l'America del Nord. Ogni anno sono invitati a partecipare tra 120 e 140 leader politici ed esperti dell'industria, delle finanze, del mondo accademico e dei media. Circa due terzi dei partecipanti vengono dall'Europa e il resto dall'America del Nord; circa un quarto sono politici e rappresentanti del governo, il resto viene da altri settori.

La conferenza è un forum per discussioni informali sulle questioni fondamentali che e il mondo si trova ad affrontare. Le riunioni si svolgono secondo la Regola di Chatham House, che stabilisce che i partecipanti sono liberi di utilizzare le informazioni ricevute, ma non può essere rivelata né l'identità né l'affiliazione del relatore (o dei relatori), né qualsiasi altro partecipante.

Grazie alla natura privata della conferenza, i partecipanti non sono vincolati dalle convenzioni dei loro uffici o da posizioni già concordati. In quanto tale, i partecipanti possono prendersi il tempo per ascoltare, riflettere e racogliere idee. Non c'è alcun risultato auspicato, non vengono presi verbali e non viene scritta alcuna relazione. Inoltre, non vengono proposte risoluzioni, non si procede a votazioni e non vengono rilasciate dichiarazioni programmatiche.

