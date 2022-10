La 6e édition du FII s'achève avec plus de 9 milliards de dollars d'investissements

RIYADH, Arabie Saoudite, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La sixième édition visionnaire de la Future Investment Initiative (FII) s'est terminée aujourd'hui avec plus de 28 transactions et accords d'investissement, totalisant plus de 9 milliards de dollars.

Le FII Institute a signé un accord avec Oxford Union qui fournira aux membres de l'union des données et des informations clés produites par le FII Institute et ses partenaires. L'accord a été signé par la directrice de THINK du FII Institute, Safiye Kucukkaraca, et le président du conseil de développement d'Oxford Union, Michael Li.

Richard Attias, directeur général du FII Institute, a déclaré : « Nous sommes très fiers de la conférence du FII cette année. Nous avons enregistré un nombre record d'accords d'investissement signés et nous avons accueilli des intervenants et des délégués du monde entier désireux de nouer de nouveaux partenariats. Sous le thème de cette année - Investir dans l'humanité : Permettre un nouvel ordre mondial - nous avons cherché à relever les défis auxquels sont confrontés les dirigeants mondiaux en ce moment décisif, alors que nous nous remettons de la pandémie et que nous devons faire face à des défis à la fois anciens et insolubles, et nouveaux et imprévisibles. Nous avons hâte d'accueillir notre communauté l'année prochaine au FII du 24 au 26 octobre 2023, qui ne sera ouverte qu'aux membres du FII. »

Le dernier jour de la conférence de trois jours a été consacré au sommet intitulé « Un avenir africain », au cours duquel des ministres, des investisseurs et des entrepreneurs de toute l'Afrique et d'ailleurs se sont réunis pour discuter des domaines d'investissement dans la région. Le sommet s'est concentré sur le potentiel d'investissement en Afrique, soulignant que les start-ups technologiques de la région ont reçu des investissements totalisant 1 million de dollars par heure l'année dernière. Les discussions ont abouti à un accord sur le fait que le niveau d'investissement en Afrique est amené à croître et qu'il faudra améliorer les infrastructures et les politiques pour soutenir son développement.

La conférence de trois jours a accueilli plus de 400 intervenants et 6 000 délégués qui ont pris part à des discussions approfondies sur les défis les plus pressants en matière d'investissement concernant les fonds souverains, les mégalopoles, le développement durable, l'égalité des sexes, l'énergie, etc. Certains des noms les plus connus dans le domaine de la politique et de l'investissement ont participé à l'événement.

Des représentants de 16 institutions de premier plan et de divers cabinets de conseil en gestion mondiaux se sont associés à la 6e édition du FII pour apporter un éclairage sur certaines questions du monde réel, notamment le développement durable et la création de systèmes énergétiques résilients, les crypto-monnaies et l'écosystème fin-tech, le Metaverse, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre le changement climatique, le lien entre technologie et culture, et le secteur du tourisme en constante évolution. En outre, 11 développeurs de technologies se sont associés au FII pour présenter leurs dernières innovations et solutions qui visent à créer un avenir plus durable et équitable.

Dix partenaires médiatiques régionaux et mondiaux étaient présents à l'événement, et plus de 270 représentants des médias et journalistes du monde entier participent au FII pour couvrir les sessions exclusives, les conversations, les accords et les annonces de l'événement, ainsi que pour rejoindre les conversations sur le Nouvel Ordre Mondial.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

La fiche d'information sur cet événement est disponible ici .

À propos du FII Institute

Le Future Investment Initiative (FII) Institute est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Mondiaux, inclusifs et engagés dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE FII Institute