Sexta edição do FII termina com mais de USD 9 bilhões em investimentos

RIAD, Arábia Saudita, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A sexta edição visionária do Future Investment Initiative (FII) terminou hoje com mais de 28 contratos e acordos de investimento, totalizando mais de USD 9 bilhões.

O FII Institute assinou um acordo com a Oxford Union, que oferecerá aos membros da organização dados e informações importantes produzidos pelo FII Institute e seus parceiros. O acordo foi assinado pela diretora do THINK do FII Institute, Safiye Kucukkaraca, e pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento da Oxford Union, Michael Li.

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: "Estamos muito orgulhosos com a conferência do FII deste ano. Tivemos um número recorde de acordos de investimentos assinados, e recebemos palestrantes e delegados de todo o mundo que estavam dispostos a criar novas parcerias. Sob o tema deste ano – "Investing in Humanity: Enabling a New Global Order" (Investindo na Humanidade: Viabilizando uma Nova Ordem Mundial") – buscamos abordar os desafios enfrentados pelos líderes globais neste momento decisivo da nossa época conforme realizamos a reconstrução após a pandemia e enfrentamos desafios tanto antigos e incontroláveis quanto novos e imprevisíveis. Esperamos receber a nossa comunidade no FII no próximo ano, de 24 a 26 de outubro de 2023, que será acessível apenas aos membros do FII."

No último dia da conferência de três dias, foi realizada uma cúpula intitulada "Um Futuro Africano", na qual ministros, investidores e empresários de toda a África e outros locais se reuniram para discutir áreas de investimento na região. A cúpula se concentrou no potencial de investimentos na África, observando que startups de tecnologia da região receberam investimentos que totalizaram USD 1 milhão a cada hora no ano passado. As discussões terminaram com a concordância de que o nível de investimento na África está preparado para crescer e exigirá uma melhor infraestrutura e política para contribuir para o seu desenvolvimento.

A conferência de três dias recebeu mais de 400 palestrantes e seis mil delegados que participaram de discussões produtivas sobre os desafios de investimento mais urgentes relacionados a fundos soberanos, megacidades, sustentabilidade, igualdade de gênero, energia e muito outros. O evento teve a participação de alguns dos nomes mais conhecidos nas esferas políticas e de investimentos.

Representantes de 16 instituições líderes e várias consultorias de gestão global fizeram parceria com a 6ª edição do FII para oferecer informações sobre alguns problemas do mundo real, incluindo desenvolvimento sustentável e criação de sistemas de energia resilientes, criptomoedas e o ecossistema fin-tech, o metaverso, utilização da inteligência artificial para combater as mudanças climáticas, a conexão entre tecnologia e cultura e o setor de turismo em constante mudança. Além disso, 11 desenvolvedores de tecnologia fizeram parceria com o FII para apresentar suas últimas inovações e soluções com o objetivo de criar um futuro mais sustentável e equitativo.

Dez parceiros de mídias regionais e globais estiveram presentes no evento, e mais de 270 representantes da mídia e jornalistas de todo o mundo participaram do FII para cobrir as sessões, conversas, acordos e anúncios exclusivos do evento, bem como participar das conversas sobre a Nova Ordem Mundial.

