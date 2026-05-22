La 79ª Asamblea Mundial de la Salud aprueba una resolución sobre la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos

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World Federation of Hemophilia

May 22, 2026, 14:08 ET

MONTREAL, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de mayo de 2026, la 79ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad una resolución sobre la Acción Mundial para Promover la Equidad en Salud para las Personas con Hemofilia y Otros Trastornos Hemorrágicos. Este es un hito histórico para nuestra comunidad y contribuirá a aumentar las tasas de diagnóstico y a mejorar el tratamiento y la atención de las personas con trastornos hemorrágicos hereditarios en todo el mundo.

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Una Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud es un documento político oficial adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer prioridades y políticas de salud mundiales, orientar las estrategias nacionales de salud y solicitar acciones específicas a los Estados Miembros y a la Secretaría de la OMS.

Al adoptar la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la Acción Mundial para Promover la Equidad en Salud para las Personas con Hemofilia y Otros Trastornos Hemorrágicos, la OMS y sus Estados Miembros han elevado los trastornos hemorrágicos a un lugar prioritario en la agenda mundial de salud y han reconocido la necesidad de fortalecer la coordinación mundial y de adoptar políticas sostenidas para abordar las desigualdades en salud que afectan a nuestra comunidad.

La WFH felicita a Armenia (el país proponente) por su excepcional liderazgo en esta importante iniciativa y agradece a todos los Estados Miembros copatrocinadores: Bosnia y Herzegovina, China, Egipto, Georgia, Irak, Letonia, Malta, Marruecos, Nepal, Paraguay, la Federación de Rusia, España, Eslovenia, Sri Lanka y Togo.

Para obtener más información sobre la resolución relativa a la Acción Global para Promover la Equidad en Salud para las Personas con Hemofilia y Otros Trastornos Hemorrágicos, haga clic aquí.

Acerca de la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos

En las personas con trastornos hemorrágicos, el proceso de coagulación sanguínea no funciona correctamente, lo que provoca que sangren durante más tiempo de lo normal. Algunas personas pueden experimentar hemorragias espontáneas en articulaciones, músculos u otras partes del cuerpo, lo que puede derivar en graves complicaciones de salud.

Acerca de la World Federation of Hemophilia 

La WFH es una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar y mantener la atención para las personas con trastornos hemorrágicos hereditarios en todo el mundo. En la WFH, las organizaciones nacionales miembros y los profesionales de la salud trabajan juntos para proporcionar atención a las personas con trastornos hemorrágicos hereditarios en todo el mundo. Nos asociamos con gobiernos y centros de tratamiento de la hemofilia para mejorar el conocimiento a través de la formación y proporcionar las herramientas que necesitan para identificar, apoyar y tratar a las personas que viven con trastornos hemorrágicos en sus comunidades, al tiempo que promovemos la defensa y la colaboración a nivel mundial para lograr nuestros objetivos comunes. Para obtener más información, visite www.wfh.org.

Contacto para medios: Neha Suchak, directora de marketing y comunicaciones, [email protected], +1 514-875-7944, #2857; www.wfh.org

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