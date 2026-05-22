La 79e Assemblée mondiale de la santé adopte une résolution sur l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation

MONTRÉAL, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 22 mai 2026, la 79e Assemblée mondiale de la santé a adopté à l'unanimité une résolution sur l'Action mondiale pour faire progresser l'équité en santé pour les personnes atteintes d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. Il s'agit d'une avancée historique pour notre communauté, qui permettra d'augmenter les taux de diagnostic et d'améliorer les traitements et les soins pour les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans le monde entier.

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Une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé est un document politique officiel adopté par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour fixer les priorités et les politiques sanitaires mondiales, orienter les stratégies sanitaires nationales et demander des actions spécifiques aux États membres et au Secrétariat de l'OMS.

En adoptant la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur l'action mondiale en faveur de l'équité en santé pour les personnes atteintes d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation, l'OMS et ses États membres ont placé les troubles de la coagulation au rang des priorités mondiales en matière de santé et ont reconnu la nécessité d'une coordination mondiale renforcée et d'une action politique soutenue pour remédier aux inégalités de santé dont souffre notre communauté.

La FMH félicite l'Arménie (le pays promoteur) pour sa direction exceptionnelle de cette importante initiative et remercie tous les États membres qui l'ont coparrainée : Bosnie-Herzégovine, Chine, Égypte, Géorgie, Irak, Lettonie, Malte, Maroc, Népal, Paraguay, Fédération de Russie, Espagne, Slovénie, Sri Lanka et Togo.

Pour en savoir plus sur la résolution relative à l'action mondiale visant à promouvoir l'équité en matière de santé pour les personnes atteintes d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation, cliquez ici.

L'hémophilie et les autres troubles de la coagulation

Chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation, le processus de coagulation sanguine ne fonctionne pas correctement, ce qui a pour conséquence que les saignements peuvent durer plus longtemps que la normale, et certaines personnes peuvent présenter des saignements spontanés dans les articulations, les muscles ou d'autres parties de leur corps, ce qui peut entraîner de graves complications pour leur santé.

A propos de la Fédération mondiale de l'hémophilie

La FMH est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration et au maintien des soins pour les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans le monde entier. À la FMH, les organisations nationales membres et les professionnels de la santé travaillent ensemble pour fournir des soins aux personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans le monde entier. Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements et les centres de traitement de l'hémophilie afin d'améliorer les connaissances par la formation et de fournir les outils dont ils ont besoin pour identifier, soutenir et traiter les personnes atteintes de troubles de la coagulation dans leurs communautés, tout en promouvant la défense des intérêts et la collaboration à l'échelle mondiale pour atteindre nos objectifs communs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.wfh.org.

Relations avec les médias : Neha Suchak, directrice du marketing et des communications, [email protected], +1 514-875-7944, #2857 ; www.wfh.org

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