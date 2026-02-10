Décision historique du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé d'approuver une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation

MONTRÉAL, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 févrierrd, 2026, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans une décision historique, a approuvé une résolution dirigée par les États membres sur Global Action to Advance Health Equity for People with Hemophilia and Other Bleeding Disorders, qui sera maintenant présentée à la 79e Assemblée mondiale de la santé en mai 2026 pour adoption finale. La Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) - en tant qu'acteur non étatique entretenant des relations officielles avec l'OMS - a défendu cette résolution et la soutient fermement.

World Federation of Hemophilia Logo

Une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé est un document politique officiel adopté par les États membres de l'OMS pour fixer les priorités et les politiques sanitaires mondiales, orienter les stratégies sanitaires nationales et demander des actions spécifiques au secrétariat de l'OMS. En adoptant cette résolution, l'OMS et ses États membres reconnaîtront les troubles de la coagulation comme une priorité et feront un pas décisif vers l'élaboration d'un cadre mondial coordonné et d'actions concrètes pour remédier aux inégalités en matière de santé qui affectent notre communauté.

La FMH a également lancé un appel mondial en faveur de l'équité en matière de santé pour les troubles de la coagulation afin de soutenir son adoption. Pour en savoir plus sur l'appel mondial, lisez l'article d'annonce sur la page d'actualités de la FMH ici. Pour voir la déclaration de la FMH demandant au Conseil exécutif de l'OMS d'adopter la résolution, cliquez ici.

L'hémophilie et les autres troubles de la coagulation

Chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation, le processus de coagulation sanguine ne fonctionne pas correctement, de sorte qu'elles peuvent saigner plus longtemps que la normale, et certaines personnes peuvent présenter des saignements spontanés dans les articulations, les muscles ou d'autres parties de leur corps, ce qui peut entraîner des problèmes de développement et de mobilité permanents.

A propos de la Fédération mondiale de l'hémophilie

La FMH est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration et au maintien des soins pour les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans le monde entier. À la FMH, les organisations nationales membres et les professionnels de la santé travaillent ensemble pour fournir des soins aux personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans le monde entier. Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements et les centres de traitement de l'hémophilie afin d'améliorer les connaissances par la formation et de fournir les outils dont ils ont besoin pour identifier, soutenir et traiter les personnes atteintes de troubles de la coagulation dans leurs communautés, tout en promouvant la défense des intérêts et la collaboration à l'échelle mondiale pour atteindre nos objectifs communs. Pour trouver plus d'informations sur la FMH, veuillez consulter www.wfh.org.

Relations avec les médias : Neha Suchak, directrice du marketing et des communications, [email protected], +1 514-875-7944, #2857, www.wfh.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890272/World_Federation_of_Hemophilia_Landmark_decision_by_the_World_He.jpg