La administración romaní se presentó en La Haya como solución a la falta de documentación original

La primera implementación en los Países Bajos se centra en la población romaní que no puede ser identificada adecuadamente mediante los registros administrativos estatales existentes. La RIAA establece un registro sólido de la población romaní, lo que permite verificar sus datos personales y emitir documentos oficiales tras su registro, verificación y archivo.

Las autoridades gubernamentales, incluidos los servicios de migración e identificación neerlandeses, pueden utilizar esta información para identificar a personas de origen romaní.

La ausencia de un registro fiable y sólido de la población romaní ha supuesto un desafío práctico durante décadas, que afecta no solo a las personas afectadas, sino también a los gobiernos y las autoridades de identificación.

Tras su implementación en los Países Bajos, el objetivo es poner esta metodología a disposición de las comunidades romaníes de todo el mundo y de las autoridades extranjeras responsables de determinar la identidad, la nacionalidad, el origen o la historia familiar, incluidos los servicios de inmigración y naturalización, las autoridades de identificación, las embajadas, los consulados y los registros civiles. A largo plazo, se prevé que la infraestructura esté disponible de forma voluntaria para las personas romaníes que deseen documentar, verificar y preservar de forma sostenible su identidad, historia familiar y patrimonio cultural.

Durante el encuentro en el Grand Hotel Amrâth Kurhaus, se analizó el tema desde diversas perspectivas. Milutin Pavlovic, participante en el programa neerlandés de verificación para personas romaníes sin documento de origen, describió el impacto personal en el vídeo adjunto:

"Todos tenemos un pasaporte o un país con el que nos identificamos, y en mi caso, no. Así que, incluso después de vivir aquí casi cincuenta años, sigo sintiendo que busco algo. ¿De verdad pertenezco a este lugar?"

Peter Jorna, antropólogo cultural, situó la cuestión en un contexto social más amplio:

"Creo que vivimos en un mundo y una época donde la identidad es de suma importancia. El pueblo romaní tiene su propia identidad, cultura y valores, pero estos siguen siendo en gran medida desconocidos y merecen ser mejor comprendidos".

La implementación digital fue presentada por Niels Sondervan, especialista técnico, quien enfatizó que la información de origen fiable constituye la base de todo documento de identidad:

"Un documento de identidad es, en última instancia, el documento de mayor confianza. Por lo tanto, el documento fuente constituye el punto de partida, permitiendo a las personas demostrar: 'Soy quien soy'".

El registro se describió como el proceso controlado de registro y verificación de datos personales, datos biométricos e información de origen. Esto crea una base administrativa sólida, verificable y accesible.

En representación de Royal Joh. Enschedé, Adriaan Kamphorst abordó la integridad de los datos y la producción segura de documentos:

"Esto permite a otras autoridades verificar que la persona es efectivamente quien figura en el documento y que este es auténtico. Con base en esta información, se puede emitir posteriormente otro documento, como un pasaporte o un documento de viaje".

Tras estas presentaciones, quedaron claras las responsabilidades respectivas dentro del ecosistema institucional. La RIAA es responsable del registro, la elaboración de expedientes y el archivo. La Roma Embassy desempeña un papel fundamental en la representación institucional, la continuidad cultural y la diplomacia. Royal Joh. Enschedé aporta su experiencia en identidad digital y la implementación técnica del registro, el almacenamiento, la infraestructura digital y la producción segura de documentos.

En la siguiente fase, se identificarán socios internacionales, filantrópicos y de la sociedad civil que ya invierten en las comunidades romaníes, su identidad, documentación, preservación del patrimonio, inclusión administrativa y desarrollo sostenible. Esto incluye programas y fondos de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y otras instituciones, o vinculados a ellas, cuyas inversiones existentes podrán fortalecerse y hacerse más sostenibles mediante esta infraestructura.

El patrimonio cultural también formó parte del programa. La colección de pinturas de Maja Familic, 'Roma Woman Through the Epochs', se exhibió durante el encuentro. Entre los participantes y entrevistados internacionales se encontraban Santino Spinelli, Adrian Gaspar y Janos Lang. También asistieron Justine Verhoog, en representación del Ayuntamiento de La Haya, y el Dr. Raymund Schütz, del Archivo Municipal de La Haya. Hristiyan Mitkov recitó formalmente la Paramici Proclamation .

En una de las entrevistas, Sanja Mrdjan se dirigió tanto a las generaciones mayores como a las futuras:

"Mi mensaje a la generación mayor es: ¡No se preocupen! ¡Estamos orgullosos de ser gitanos! Y haremos que el resto del mundo se sienta orgulloso de que existamos los gitanos y de todo lo que hacemos para contribuir al mundo entero".

Enlace de vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=X16etvtDHBc

Enlace de vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=UMJjHA4yzW0