L'ambassade des Roms à La Haye est officiellement établie pour les relations diplomatiques

L'ambassade est organisée comme une fondation et se concentre sur la promotion de la compréhension mutuelle, la lutte contre les stéréotypes et la sauvegarde de l'identité rom en tant que patrimoine culturel immatériel. La réunion a eu lieu à la résidence de De Rode Olifant à La Haye, où les membres du conseil d'administration et les invités se sont réunis.

« Pour nous, il s'agit d'un État symbolique, qui opère toujours dans les cadres juridiques des pays dans lesquels nous vivons », explique Aleksandar Gavrilovic, initiateur et trésorier. L'ambassade n'a pas de revendications politiques ou territoriales : elle se concentre sur le dialogue et les relations. « Cela inclut l'éducation, la culture, la protection du patrimoine et une représentation fidèle. »

Ces principes sont énoncés dans la Proclamation de La Haye, qui définit plus précisément le rôle et le positionnement de l'ambassade des Roms.

Cet engagement en faveur d'une représentation positive est incarné par Esmeralda Hrustic, qui représente une nouvelle génération. En tant que jeune femme rom et notaire en formation, elle a été élue présidente de l'ambassade par la communauté rom. « Pour moi, il est important de montrer que les femmes et les jeunes peuvent et veulent assumer ce rôle. Avec cette ambassade, nous faisons ensemble un pas qui n'a jamais été franchi auparavant. Je suis fière de pouvoir y contribuer. »

Depuis La Haye, des travaux sont en cours pour développer et connecter soigneusement les initiatives dans d'autres pays, les Pays-Bas servant de base stable pour la coordination et la coopération internationales. M. Gavrilovic ajoute : « Le fait que cela soit possible ici en dit long sur les Pays-Bas : nous nous sentons soutenus dans notre développement ».

Le secrétaire Orhan Galjus confirme cette atmosphère positive :

« Je suis très heureux que ce rassemblement réunisse également des entrepreneurs et des sympathisants néerlandais qui ont confiance en notre initiative en faveur des Roms. Il s'agit véritablement d'un moment historique où nous entrons dans le monde d'une manière différente ».

L'importance d'une ambassade des Roms est également soulignée par les partenaires extérieurs. Adriaan Kamphorst du Royal Joh. Enschedé - connu pour la production d'imprimés de haute sécurité tels que les documents de valeur et les billets de banque, et pour sa réputation d'intégrité et de fiabilité - a souligné l'importance d'un point de contact reconnaissable et officiel pour les gouvernements.

« Nous espérons sincèrement que cette initiative sera un grand succès pour toutes les tribus roms et qu'elles recevront la reconnaissance qu'elles méritent », a déclaré M. Kamphorst.

La période à venir sera consacrée à l'établissement de relations diplomatiques de l'Ambassade rom, au renforcement des partenariats au sein de l'écosystème rom et au développement soigneux en vue de l'introduction d'un Roma-schap numérique et physique. Par le biais du Roma-schap, les individus se voient offrir la possibilité d'affirmer de manière visible et administrative leur lien culturel et leur patrimoine. Dans le cadre d'un proof of concept ultérieur, l'attention portera sur le soutien aux personnes apatrides ainsi qu'aux individus dont le statut doit être enregistré de manière complète et correcte au sein des administrations nationales des pays où les Roms vivent en tant que diaspora.

Première étape diplomatique - octobre 2025

« Les Roms proclament un État rom souverain et non territorial »

Proclamation de Haarlem - octobre 2025

